أبو العطا: 90% من المخاطبين بقانون الإيجارات القديمة من أصحاب المعاشات

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن مطالب البعض بتساوي الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور لن يحدث، لأن هذا الموضوع صعب للغاية ويصعب تطبيقه.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المطالب قد تكون بوجود رفع للمعاشات بنسب لمواجهة الظروف الاقتصادية، موضحًا أن أموال التأمينات تقوم بإدارتها الهيئة العامة للتأمينات، وأن الدولة كانت قد حصلت على أموال التأمينات لفترة من أجل سد عجز الموازنة.

ولفت إلى أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة ممولة من الخزانة العامة للدولة، وأنه يطالب رئيس الحكومة برفع معاشات المواطنين، وأن حل الأزمة سيكون من خلال الخزانة، وأن أصحاب المعاشات حصلوا على منحة من قبل من الخزانة العامة للدولة.

90% من المخاطبين بقانون الإيجارات القديمة من أصحاب المعاشات

وكشف مفاجأة، وقال إن 90% من المخاطبين بقانون الإيجارات القديمة من أصحاب المعاشات، وأن هؤلاء الأشخاص، ومنهم من يعيش بـ1750 جنيهًا، غير قادرين على الحياة مع دفع الإيجار.



