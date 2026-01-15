قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: الإسراء والمعراج اختبار حاسم لليقين..ولا يجوز إخضاعها لقوانين الفيزياء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قالت وزارة الأوقاف إن معجزة الإسراء والمعراج تُمثّل المحطة الفارقة في اختبار اليقين البشري، مؤكدة أنها لم تكن مجرد رحلة مكانية أو زمانية، بل كانت إعلانًا لسيادة «الغيب» على «المادة»، وتأسيسًا لمنطق «ما فوق العقل» لا «ما يصادم العقل».

وأضافت عبر منشور لها بالمنصة الإلكترونية، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، أن المتأمل في صدور السور القرآنية يجد أن القرآن الكريم وضع أطرًا رئيسية لبناء الشخصية المؤمنة، تنطلق من التسليم بالمعجزة بوصفها جزءًا أصيلًا من المنظومة الغيبية، وأن الإيمان بها يُعد أساسًا لفهم العلاقة المتوازنة بين العقل والوحي.

وأوضحت أن الإطار الأول يتمثل في افتتاح القرآن الكريم بالحروف المقطعة {الم}، وهي عند جمهور المحققين من علماء التفسير إشارة إلى عجز العقل البشري عن الإحاطة بكل أسرار الوحي، وكونها من المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها، بما يُرسخ في نفس المؤمن مقام «التواضع المعرفي»، حيث يكون العقل أداة لفهم الخطاب لا ميزانًا لحقيقة الغيب.

وبيّنت الوزارة أن هذه الحروف التي أعجزت فصحاء العرب ببنيتها، يقابلها إعجاز الإسراء والمعراج الذي أعجز العقول بسرعته وخروجه عن المألوف، مؤكدة أن المعجزات التي تخرق العادة تهدف إلى نقل الإنسان من محدودية «عالم الشهادة» إلى رحابة «عالم الغيب»، ليوقن أن قدرة الخالق سبحانه وتعالى لا تُقاس بقوانين المخلوق.

وأشارت إلى أن الإطار الثاني يتمثل في قوله تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه}، مؤكدة أن نفي الريب هنا ليس مجرد نفي للشك، بل تقرير لليقين المطلق في مصدر التلقي، وهو ما ظهر جليًا عند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قومه برحلة الإسراء والمعراج، حيث انقسم الناس بين من غلّب الريبة لتحكيم العقل المحدود، ومن غلّب اليقين لتحكيم الإيمان بمصدر الخبر.

وأوضحت الوزارة أن موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يُجسد هذا اليقين العملي، إذ لم يسأل عن كيفية الرحلة، وإنما سأل عن قائل الخبر، فقال كلمته الخالدة: «إن كان قال فقد صدق»، وهو التطبيق العملي لمعنى {لا ريب فيه}.

ولفتت إلى أن الإطار الثالث يتمثل في قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب}، حيث قدّم القرآن الإيمان بالغيب على سائر الأعمال، لأن المعجزة، وعلى رأسها الإسراء والمعراج، هي جوهر هذا الغيب، موضحة أن المعجزة فعل إلهي يخرق الأسباب لإثبات وجود «المُسبِّب»، وأن الإيمان بما فوق العقل لا يعني إلغاء العقل، بل رسم حدوده، كما قرر ذلك العلماء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إخضاع الإسراء والمعراج لقوانين الفيزياء البشرية يُعد خطأً منهجيًا، لأن الفاعل في هذه الرحلة هو الله سبحانه وتعالى، فإذا نُسب الفعل إلى القادر المطلق سقطت قوانين العجز البشري، مشيرة إلى ما ورد في السنة النبوية من إعداد رباني للنبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل مشاهد الغيب، وهو ما يدل على أن الإيمان بالمعجزة يحتاج إلى وعاء قلبي قبل التصور العقلي.

وختمت الوزارة منشورها بالتأكيد على أن معجزة الإسراء والمعراج تُعلّم المؤمن أن الحقيقة الغيبية أوسع من الإدراك العقلي، وأن من آمن بأن الله خلق الكون من عدم لا يعجزه الإيمان بأن الله طوى لنبيه الزمان والمكان، مؤكدة أن المنهج القويم هو أن يقود العقل إلى باب الوحي، فإذا دخل الإنسان رحابه تلقّى بالتسليم واليقين، ليكون الإسراء والمعراج حجة على العقول وبشرى للقلوب وعنوانًا لإيمان الصادقين بالغيب.
 

الإسراء والمعراج وزارة الأوقاف المنصة الإلكترونية القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

د محمد الاتربي رئيس قسم جراحة المسالك البوليه مستشفي الساحل التعليمي

مستشفى الساحل التعليمي تعلن انطلاق مؤتمر الصحة الإنجابية عند الرجال

تهريب زجاجات “خمور”

ضبط راكب مصري يهرب زجاجات “خمور” في مطار الأقصر

الفريق الطبي

لأول مرة بالقناة.. الرعاية الصحية: نجاح تدخل طبي دقيق ومتقدم بتقتية كي العقد العصبية

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد