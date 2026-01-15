قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإسراء والمعراج..لماذا أسرى بالنبي ليلا؟.. علي جمعة يوضح

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج
شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن لماذا أسرى بالنبي ليلا؟

لماذا أسرى بالنبي ليلا

وقال: قال ابن المنير: إنما كان الإسراء ليلًا؛ لأنه وقت الخلوة والاختصاص عُرفًا، ولأنه وقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ}.

وليكون أبلغَ للمؤمن في الإيمان بالغيب، وفتنةً للكافر، ولأن الليل محلُّ الاجتماع بالأحباب.

قال ابن دِحْية: ولإبطال قول الفلاسفة: إن الظلمة من شأنها الإهانة والشر؛ وكيف يقولون ذلك مع أن الله تعالى أكرم أقوامًا في الليل بأنواع الكرامات، كقوله في قصة إبراهيم: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ}.

وفي لوط: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ}.

وفي موسى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً}.

وناجاه ليلًا، وأمره بإخراج قومه ليلًا في قوله: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا}.

واستجاب دعاء يعقوب فيه، وهو المراد في قوله: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي}.

وقال ابن أبي حمزة:

الحكمة في كون آدم في السماء الأولى: أنه أول الأنبياء وأول الآباء، وهو أصلٌ فكان أولًا في الآباء؛ ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة.

وعيسى في الثانية؛ لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ويليه يوسف؛ لأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون الجنة على صورته.

وإدريس قيل: لأنه أول من قاتل للدين؛ فلعل المناسبة فيها الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلة، ورفعه بالمعراج لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا}. والرابعة من السبع وسطٌ معتدل.

وهارون لقربه من أخيه موسى؛ وموسى أرفع منه لفضل كلام الله.

وإبراهيم؛ لأنه الأب الأخير، فناسب أن يتجدد للنبي بلقياه أُنسٌ لتوجهه بعده إلى عالم آخر، وأيضًا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل، ومنزلة الحبيب أرفع؛ فلذلك ارتفع عنه إلى قاب قوسين أو أدنى. [الإسراء والمعراج للسيوطي

لماذا أسرى بالنبي ليلا الإسراء والمعراج علي جمعة التبي الأنبياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

ترشيحاتنا

حالة شيرين الصحية

كانو عيزنها متشتغلش.. شقيق شيرين يكشف حقيقة حالتها الصحية

الاستيلاء علي الاموال

أقف جانب أبي.. خلاف بين الأبناء وصدمة الأب بسبب المال

انهيار النجوم نفسيا

شيرين ليست الوحيدة .. عندما ينهار النجوم نفسيًا

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد