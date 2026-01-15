قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري يكشف سر الإسراء والمعراج.. ولماذا افتتحت بالتسبيح

الدكتو عطية لاشين
الدكتو عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن معجزة الإسراء والمعراج تمثل التجلي الأعظم في تاريخ الرسالات، إذ نسبها الله تعالى إلى ذاته العلية، فكان سبحانه هو الذي أسرى بعبده ورسوله سيدنا محمد ، في حدث رباني فريد لم يُمنح لأحد من الخلق في الأولين والآخرين.

وقال لاشين، في منشور عبرصفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن النص القرآني في سورتي الإسراء والنجم هو العمدة في توثيق المعجزة، لافتًا إلى أن سورة الإسراء تميزت بزخم غير مسبوق من التسبيح، حيث ورد فيها سبع مرات، في دلالة رمزية على تسبيح السماوات السبع، وتمهيد بديع لرحلة عجيبة لا يُقال عندها إلا «سبحان الله».

وأوضح عضو لجنة الفتوى أن اختيار لفظ «بعبده» في مطلع السورة حاسم في إثبات وقوع الإسراء والمعراج بالجسد والروح معًا، مؤكدًا أن حصرها في الرؤيا المنامية يُفرغها من معناها الإعجازي، إذ إن «العبد» في لسان الشرع مجموع الروح والجسد. 

وأضاف: لو كانت رؤيا لما أنكرتها قريش، لكن تكذيبهم كان دليلًا على إدراكهم وقوعها على الحقيقة.

وأشار لاشين إلى أن وقوع الرحلة ليلًا جاء لحِكمٍ متعددة، منها الخلوة والاختصاص، وتعميق الإيمان بالغيب، وردّ الاعتقاد الخاطئ بربط الظلمة بالشر، فضلًا عن أن الليل محلّ التجلي الإلهي وموطن القرب، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا».

وتوقف الدكتور لاشين عند دلالة المسجد الأقصى، موضحًا أنه وإن لم يكن مسجدًا مبنيًا آنذاك، فإن تسميته إشارة إلى مآله ومسجديته، وإلى وحدة مهابط الوحي عبر تاريخ النبوات من إبراهيم إلى موسى وعيسى عليهم السلام، وصولًا إلى خاتم المرسلين  الذي جاء مُهيمنًا ومكمّلًا للرسالات.

وفي سياق التحليل القرآني، بيّن لاشين أن قوله تعالى: «ما ضلّ صاحبكم وما غوى» ينفي الضلالة والغواية ماضيًا، بينما «وما ينطق عن الهوى» ينفيهما حاضرًا ومستقبلًا، كما أن قوله: «ما زاغ البصر وما طغى» شهادة كبرى بانضباط المقام، إذ لم يمل بصر النبي  ولم يتجاوز الحدّ في الأرض ولا في السماء.

وختم لاشين بتقسيم رحلة الإسراء والمعراج إلى ثلاث مراحل: بشرية أرضية، ثم ملائكية سماوية حتى سدرة المنتهى، ثم مرحلة فوق الملائكية بلغ فيها النبي  مقام «قاب قوسين أو أدنى»، حيث انفرد بخطابٍ إلهي عظيم، مؤكدًا أن هذه الخصوصية تُبرز مقام الاصطفاء وتفرد المعجزة.

الإسراء والمعراج عطية لاشين معجزة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

ترشيحاتنا

رينو فيلانت

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

كابتيفا الكهربائية

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

مى كساب

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

بالصور

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد