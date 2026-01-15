قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يصح وصف النبي بأنه بشر مثلنا ؟ علي جمعة يجيب

المسجد النبوي
المسجد النبوي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المحظور هو نفي البشرية عن النبي؛ لأن هذا مخالف لصحيح القرآن فقد قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ }.

وأضاف علي جمعة، في منشور له، أن السلامة في ذلك أن تثبت كل ما أثبت الله لنبيه، فتثبت أن النبي كان نورًا ومنيرًا ولا يزال، وأنه بشر مثلنا، دون تفصيل وتنظير، وإثبات النور الحسي له لا يتعارض مع كونه بشرًا، فالقمر طبيعته صخرية، ومع ذلك هو ضياء وله ضوء حسي، والنبي خير من القمر، وخير من خلق الله كلهم.

وتابع: وليس هناك ما يتعارض مع أن النبي كان نورا ومنيرًا، وأن النبي له نور حسي مع أصل العقيدة، كما أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر بها القرآن.

وذكر علي جمعة، أنه ينبغي أن نذكر فائدة هنا وهي حديث «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» فقد حكم المحدثون بأنه حديث منكر وذهبوا إلى وضعه. قال العلامة عبد الله بن الصديق الغماري : «وعزْوه إلى رواية عبد الرزاق خطأ لأنه لا يوجد في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره، وقال الحافظ السيوطي في الحاوي في الفتاوى : «ليس له إسناد يعتمد عليه» اهـ، وهو حديث موضوع جزمًا، إلى أن قال : وبالجملة فالحديث منكر موضوع لا أصل له في شىء من كتب السُّنّة [مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر، للسيد عبد الله بن الصديق الغماري].

ولقد حكم بوضعه أكثر المحدثين كالحافظ الصغاني ذكر ذلك في كتابه الموضوعات، وأقره الحافظ العجلوني على ذلك في كتابه كشف الخفاء.

والحكم بوضع الحديث وعدم صحة نسبته إلى النبي ليس دليلا على فساد معناه من كل وجه، فمعنى الحديث يمكن أن يكون صحيحًا إذا كانت الأولية في الأنوار فإن ذلك لا يبعد، وعلى أن الأولية مطلقة، فهي ثابتة للقلم وللعرش على الخلاف المشهور، وقد ذكر العجلوني ذلك فقال : «وقيل الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه، أي أول ما خلق الله من الأنوار نوري وكذا باقيها، وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي، قال : كنت نورًا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام‏.‏ انتهى ما في المواهب [كشف الخفاء].

وذكر العلامة الدردير المالكي إقراره لمعنى الحديث فقال : (ونوره) (أصل الأنوار) والأجسام كما قال النبي لجابر رضي الله عنه : «أول ما خلق الله نور نبيك من نوره» الحديث فهو الواسطة في جميع المخلوقات [الشرح الصغير].

وقال علي جمعة، إن عوالم الله سبحانه وتعالى متعددة، فهناك عالم الملك وهو عالم الشهادة، وهناك عالم الملكوت وهو عالم الغيب، ومنه عالم الروح، وعالم الجن، وعالم الملائكة، وهناك أنوار خلقها الله سبحانه وتعالى، فليس هناك ما يمنع أن يكون النبي ﷺ أول الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفاضت منه الأنوار إلى البشرية في عالم الروح، فالحديث موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي، ومعناه يمكن أن يكون صحيحًا كما بيناه.

وأوضح، أننا بهذا العرض قد فهمنا معنى نورانية النبي، وأن وصفه بالنور لا يتعارض مع وصفه بالبشرية، وكون أن بعض أصحابه رأوه نورا حسيا، أو رأوا منه نورا حسيا ولم يره البعض لا يوجد ما يمنع ذلك عقلا ولا شرعا كما بينا.

وذكر أن رسول الله نور بحاله، وبقاله، وأفعاله، وبذاته، ومنير لمن حوله ومن بعده، فهو الرحمة المهداة، والنعمة المزجاة نفعنا الله به في الدنيا والآخرة.

سيدنا محمد هل النبي بشر مثلنا ام نور الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

ترشيحاتنا

المؤلف الموسيقي محمد نواره

محمد نواره لصدى البلد: فيلم «ده صوت إيه ده» تجربة موسيقية مختلفة

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

الفنان ضياء المرغني

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

بالصور

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد