ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا

لاحق منتخب نيجيريا الحظ العاثر بشكل مستمر في الموسم الحالي سواء على مستوى بطولة أمم أفريقيا أو التأهل لكأس العالم حيث وقفت ركلات الترجيح حائلا دون تحقيق الجيل الحالي للنسور أي إنجاز.

وخسر منتخب نيجيريا أمام المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث أهدر كل منتخب عدة فرص كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء. واستمر التعادل نفسه خلال شوطي الوقت الإضافي، بعدما واصل الدفاعان فرض سيطرتهما، في ظل تألق حارسي المرمى والتزام اللاعبين بالتعليمات التكتيكية.

ركلات الترجيح تبتسم لأسود الأطلس

بعد فشل المنتخبين في هز الشباك، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. ونجح المنتخب المغربي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (4-2)، بعدما أظهر لاعبوه تركيزًا كبيرًا وثباتًا نفسيًا في تنفيذ الركلات، إلى جانب تألق حارس المرمى الذي كان له دور حاسم في ترجيح كفة أسود الأطلس.

ركلات الترجيح تبعد النسور عن المونديال

وفي نوفمبر الماضي خسر منتخب نيجيريا فرصة الظهور في كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح