وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان تهريب الأسلحة
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
رياضة

ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا

عبدالله هشام

لاحق منتخب نيجيريا الحظ العاثر بشكل مستمر في الموسم الحالي سواء على مستوى بطولة أمم أفريقيا أو التأهل لكأس العالم حيث وقفت ركلات الترجيح حائلا دون تحقيق الجيل الحالي للنسور أي إنجاز.

وخسر منتخب نيجيريا أمام المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث أهدر كل منتخب عدة فرص كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء. واستمر التعادل نفسه خلال شوطي الوقت الإضافي، بعدما واصل الدفاعان فرض سيطرتهما، في ظل تألق حارسي المرمى والتزام اللاعبين بالتعليمات التكتيكية.

ركلات الترجيح تبتسم لأسود الأطلس

بعد فشل المنتخبين في هز الشباك، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. ونجح المنتخب المغربي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (4-2)، بعدما أظهر لاعبوه تركيزًا كبيرًا وثباتًا نفسيًا في تنفيذ الركلات، إلى جانب تألق حارس المرمى الذي كان له دور حاسم في ترجيح كفة أسود الأطلس.

ركلات الترجيح تبعد النسور عن المونديال 

وفي نوفمبر الماضي خسر منتخب نيجيريا فرصة الظهور في كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية في نهائي الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

