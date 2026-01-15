قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟

ليلة الإسراء والمعراج2026
ليلة الإسراء والمعراج2026
رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن صيام ليلة الإسراء والمعراج2026 وموعدها وهل مستحب صيامها أم لا توجد سنة عن الرسول بصيام هذا اليوم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول صيام الإسراء والمعراج ، لكن دار الإفتاء المصرية حسمت الجدل حول هذا الأمر. 

موعد ليلة الإسراء والمعراج2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026، هو ليلة 27 رجب، بدءًا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026 وحتى فجر الجمعة 16 يناير 2026.

هل مستحب صيام ليلة الإسراء والمعراج2026؟

أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج شرعًا في صيام يوم الإسراء والمعراج، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».كما يُستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالذكر ، والاستغفار، والصلاة على النبي، وإطعام الطعام، وإخراج الصدقات، ومساعدة المحتاجين.

ليلة الإسراء والمعراج

هل صيام الإسراء والمعراج حرام ؟

وأضافت دار الإفتاء في فتاوى سابقة لها أنه لم يرد نص شرعي صحيح يُلزم بصيام يوم الإسراء والمعراج تحديدًا، إلا أن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة التي يُستحب للمسلم الإكثار منها، دون اعتقاد وجوبه أو تخصيصه بعبادة لازمة.


متى ليلة الإسراء والمعراج 2026؟

ووفقاً للحسابات الفلكية والتقويم الهجري، توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 رجب 1447 هـ، وتبدأ شرعا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو 27 رجب

صيام ليلة الإسراء والمعراج2026

صيام يوم 27 من رجب

قالت دار الإفتاء المصرية، عن فضل صيام يوم 27 من رجب، إنه لا مانع شرعًا من التنفُّل بصيام هذا اليوم السابع والعشرين من شهر رجب، منوهة بأنه من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها.

واستشهدت " الإفتاء" في توضيحها فضل صيام يوم 27 من رجب ، بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ صَامَ يَومَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا».

 وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه ممَّا يُعمل به في فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند الفقهاء في مثل ذلك .

كيف تغتنم ليلة الإسراء والمعراج ؟

لتحقيق أكبر فائدة روحية من هذه الليلة، يمكن اتباع الخطة التالية:

  • الوضوء وصلاة المغرب والعشاء فى وقتها.
  • قراءة القرآن وتدبر آياته.
  • الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبى ﷺ.
  • تخصيص وقت للدعاء بالأمنيات الخاصة.
  • قيام الليل ولو بركعتين بخشوع.
  • إخراج صدقة ولو بسيطة بنية تفريج الكروب.
  • صيام اليوم التالى بنية التطوع.
ليلة الإسراء والمعراج


دعاء ليلة الإسراء والمعراج

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي.. وِقِلَّةَ حِيلَتِي.. وهَوَانِي عَلى الناسِ.. يا أرحمَ الراحمينَ.. أنتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَليَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمُاتُ.. وَصَلحَ عَليهِ أَمْرُ الدُّنيا والآخرةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يِحلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ.. لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى.. لَا حَوْلَ ولَا قَوَّةَ إِلَّا بِكَ».


 

