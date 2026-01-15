قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2026؟.. الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج
متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج
شيماء جمال

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2026.. بدأ العد التنازلى لليلية الإسراء والمعراج، التى كرم الله فيها نبيه تكريما عظيما، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السموات ثم إلى رحاب الملأ الأعلى، لذلك كثر البحث عن متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج لاحتفال بها وإحيائها بالطاعات، وهو ما سنوضحه فى السطور القادمة.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2026

قالت دار الإفتاء المصرية إن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع مغرب اليوم الخميس 15 يناير 2026.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، والاستماع إلى درس العلم والمديح والذكر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ.

أفضل الأعمال المستحبة لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

يمكن للمسلمين إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات التالية:

ـ الصيام: تعبيرًا عن الشكر والفرح بالمناسبة.

ـ الصدقة: بإطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين.

ـ الدعاء والاستغفار: تكثيف الدعاء في أوقات الإجابة.

ـ الصلاة وقيام الليل: لما فيها من قربى عظيمة إلى الله.

ـ ذكر الله: بالتسبيح والتهليل والتكبير.

ـ قضاء حوائج الناس: إدخال السرور على الآخرين.

لماذا أسرى بالنبي ليلا

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن لماذا أسرى بالنبي ليلا؟

 

وقال: قال ابن المنير: إنما كان الإسراء ليلًا؛ لأنه وقت الخلوة والاختصاص عُرفًا، ولأنه وقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه في قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ}.

وليكون أبلغَ للمؤمن في الإيمان بالغيب، وفتنةً للكافر، ولأن الليل محلُّ الاجتماع بالأحباب.

قال ابن دِحْية: ولإبطال قول الفلاسفة: إن الظلمة من شأنها الإهانة والشر؛ وكيف يقولون ذلك مع أن الله تعالى أكرم أقوامًا في الليل بأنواع الكرامات، كقوله في قصة إبراهيم: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ}.

وفي لوط: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ}.

وفي موسى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً}.

وناجاه ليلًا، وأمره بإخراج قومه ليلًا في قوله: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا}.

واستجاب دعاء يعقوب فيه، وهو المراد في قوله: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي}.

وقال ابن أبي حمزة:

الحكمة في كون آدم في السماء الأولى: أنه أول الأنبياء وأول الآباء، وهو أصلٌ فكان أولًا في الآباء؛ ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة.

وعيسى في الثانية؛ لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ويليه يوسف؛ لأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون الجنة على صورته.

وإدريس قيل: لأنه أول من قاتل للدين؛ فلعل المناسبة فيها الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلة، ورفعه بالمعراج لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا}. والرابعة من السبع وسطٌ معتدل.

وهارون لقربه من أخيه موسى؛ وموسى أرفع منه لفضل كلام الله.

وإبراهيم؛ لأنه الأب الأخير، فناسب أن يتجدد للنبي بلقياه أُنسٌ لتوجهه بعده إلى عالم آخر، وأيضًا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل، ومنزلة الحبيب أرفع؛ فلذلك ارتفع عنه إلى قاب قوسين أو أدنى. [الإسراء والمعراج للسيوطي

