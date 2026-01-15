قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: الاضطرابات انتهت والبلاد تحت السيطرة الكاملة
اليوسفي بـ 17 جنيهًا والفراولة بـ 29 .. أسعار الفواكة في الأسواق
مفوضية اللاجئين: 17 ألف نازح من كردفان ودارفور وصلوا ولاية النيل الأبيض
أول تعليق من روسيا على نشر فرنسا لقواتها بجرينلاند
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
ديني

تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمَّتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمَّتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
شيماء جمال

يتقدَّم أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه»، وإلى الأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الجليلة التي تحمل في وجدان الأمة الإسلامية معانيَ سامية ودلالات عظيمة.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل محطة إيمانية متجددة، تُجدد في النفوس معاني اليقين والثقة بنصر الله، وتزرع الأمل، وتغرس قيم الصبر والثبات، وتؤكِّد أن سنن الله في الكون ماضية لا تتبدل، مهما اشتدت المحن وتعاظمت التحديات.

ويدعو فضيلة مفتي الجمهورية الأمة العربية والإسلامية إلى استلهام ما تحمله هذه الذكرى العطرة من دروس عظيمة في الثبات وحسن التوكل على الله، والأخذ بأسباب القوة والعمل، والتماسك في مواجهة التحديات، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الأمة العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير والصلاح.

الإسراء والمعراج مفتي الجمهورية نظير محمد عياد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

احمد حمدى

تحرك عاجل من كبار الزمالك لحل أزمة أحمد حمدي

لميس الحديدي

أسوأ مباراة.. لميس الحديدي تعلق على أداء منتخب مصر أمام السنغال

الزمالك

قضية جديدة تقترب.. تفاصيل إيقاف القيد التاسع لنادي الزمالك من الفيفا

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد