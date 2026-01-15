تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج

يتقدَّم أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه»، وإلى الأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الجليلة التي تحمل في وجدان الأمة الإسلامية معانيَ سامية ودلالات عظيمة.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل محطة إيمانية متجددة، تُجدد في النفوس معاني اليقين والثقة بنصر الله، وتزرع الأمل، وتغرس قيم الصبر والثبات، وتؤكِّد أن سنن الله في الكون ماضية لا تتبدل، مهما اشتدت المحن وتعاظمت التحديات.

ويدعو فضيلة مفتي الجمهورية الأمة العربية والإسلامية إلى استلهام ما تحمله هذه الذكرى العطرة من دروس عظيمة في الثبات وحسن التوكل على الله، والأخذ بأسباب القوة والعمل، والتماسك في مواجهة التحديات، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الأمة العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير والصلاح.