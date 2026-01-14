الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

يستعد المسلمون لإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 2026 التي تحمل مكانة خاصة لدى المسلمين ، حيث كانت تلك الليلة التي غسلت فيها احزان النبي وحدثت فيها المعجزة الكبرى.

وأوضحت دار الافتاء أن الإسراء والمعراج رحلتان قدسيتان من المعجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من الحجج الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يجب الاعتقاد بوقوعها، ورحلة الإسراء والمعراج رحلة إلهية ومعجزة نبوية لا تقاس بمقاييس البشر المخلوقين وقوانينهم المحدودة بالزمان والمكان، بل تقاس على قدرة من أراد لها أن تكون وهو الخالق جل جلاله، فإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ سهل علينا الإيمان بأنه لا يمتنع عليه أن يخلق ما شاء على أي كيفية.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن ليلة الإسراء والمعراج 2026 تبدأ مع مغرب يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، مؤكدة أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تحظى باهتمام واسع من المسلمين في مصر والعالم الإسلامي لما لها من مكانة راسخة في السيرة النبوية الشريفة.

هل مستحب صيام ليلة الإسراء والمعراج؟

أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج شرعًا في صيام يوم الإسراء والمعراج، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».كما يُستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالذكر ، والاستغفار، والصلاة على النبي، وإطعام الطعام، وإخراج الصدقات، ومساعدة المحتاجين.

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟

وعن متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى، إنه يجوز الصوم في أي وقت في السنة ما عدا أيام النحر وعيد الفطر، ويستحب صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

متى ليلة الإسراء و المعراج2026 ؟

تستعد الأمة الإسلامية للاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج يوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 15 يناير 2026، حيث تبدأ الليلة المباركة من غروب شمس يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى فجر يوم الجمعة، وهي من أعظم الليالي التي اختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، برؤية آياته الكبرى وفرض الصلاة على الأمة.

وورد في القرآن الكريم سورة الإسراء: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

ماذا نفعل في ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟

ويستحب في هذه الليلة الإكثار من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة القرآن الكريم بتدبر وخشوع، وأوصت دار الافتاء بالحرص على أداء صلاة قيام الليل والدعاء بما شاء المسلم من خيري الدنيا والآخرة، مع استحضار دروس الرحلة المباركة في الصبر واليقين والتقرب إلى الله، خاصة أن هذه الليلة فرصة لتجديد النية، والتوبة الصادقة، وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

كم كان عمر النبي ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج؟

وقعت رحلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، وكان عمر النبي محمد ﷺ آنذاك 50 عامًا، وذلك عقب عودته من رحلة الطائف وما تعرض له فيها من أذى، حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة العظيمة، وأُسري به ليلًا على دابة البراق بصحبة جبريل عليه السلام.