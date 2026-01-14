قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

دعاء ليلة الإسراء والمعراج
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
رشا عوني

يستعد المسلمون لإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 2026 التي تحمل مكانة خاصة لدى المسلمين ، حيث كانت تلك الليلة التي غسلت فيها احزان النبي وحدثت فيها المعجزة الكبرى. 

فضل ليلة الإسراء والمعراج 2026

وأوضحت دار الافتاء أن الإسراء والمعراج رحلتان قدسيتان من المعجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من الحجج الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يجب الاعتقاد بوقوعها، ورحلة الإسراء والمعراج رحلة إلهية ومعجزة نبوية لا تقاس بمقاييس البشر المخلوقين وقوانينهم المحدودة بالزمان والمكان، بل تقاس على قدرة من أراد لها أن تكون وهو الخالق جل جلاله، فإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ سهل علينا الإيمان بأنه لا يمتنع عليه أن يخلق ما شاء على أي كيفية.

ليلة الإسراء والمعراج

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن ليلة الإسراء والمعراج 2026 تبدأ مع مغرب يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، مؤكدة أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تحظى باهتمام واسع من المسلمين في مصر والعالم الإسلامي لما لها من مكانة راسخة في السيرة النبوية الشريفة.

هل مستحب صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ 

 

أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج شرعًا في صيام يوم الإسراء والمعراج، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».كما يُستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالذكر ، والاستغفار، والصلاة على النبي، وإطعام الطعام، وإخراج الصدقات، ومساعدة المحتاجين. 

موعد ليلة الاسراء والمعراج

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟

وعن متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى، إنه يجوز الصوم في أي وقت في السنة ما عدا أيام النحر وعيد الفطر، ويستحب صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

متى ليلة الإسراء و المعراج2026 ؟ 

تستعد الأمة الإسلامية للاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج يوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 15 يناير 2026، حيث تبدأ الليلة المباركة من غروب شمس يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى فجر يوم الجمعة، وهي من أعظم الليالي التي اختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، برؤية آياته الكبرى وفرض الصلاة على الأمة.

وورد في القرآن الكريم سورة الإسراء: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

ليلة الاسراء والمعراج 

ماذا نفعل في ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟ 

ويستحب في هذه الليلة الإكثار من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة القرآن الكريم بتدبر وخشوع، وأوصت دار الافتاء بالحرص على أداء صلاة قيام الليل والدعاء بما شاء المسلم من خيري الدنيا والآخرة، مع استحضار دروس الرحلة المباركة في الصبر واليقين والتقرب إلى الله، خاصة أن هذه الليلة فرصة لتجديد النية، والتوبة الصادقة، وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

صيام ليلة الاسراء والمعراج 

كم كان عمر النبي ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج؟

وقعت رحلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، وكان عمر النبي محمد ﷺ آنذاك 50 عامًا، وذلك عقب عودته من رحلة الطائف وما تعرض له فيها من أذى، حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة العظيمة، وأُسري به ليلًا على دابة البراق بصحبة جبريل عليه السلام.

ليلة الإسراء والمعراج دعاء ليلة الإسراء والمعراج ادعية ليلة الإسراء والمعراج صيام الإسراء والمعراج موعد ليلة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

أهلي جدة

دوري روشن السعودي.. أهلي جدة يهزم التعاون في الوقت القاتل.. والشباب يسحق نيوم 3-2

ساديو ماني

اول تعليق من ساديو ماني بعد فوز السنغال على منتخب مصر

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد