الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح ٤٨ مسجدًا الجمعة القادمة ١٦ من يناير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء ٨ مساجد جديدة، وإحلال وتجديد ٣٥ مسجدًا، وصيانة وتطوير ٥ مساجد.



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى ٤٨٢ مسجدًا من بينها ٣٧٢ مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و ١١٠ مساجد صيانة وتطوير.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٩٧١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٨٨٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بنجع التل بقرية نزة الدقيشية– مركز جهينة.

تم إنشاء وبناء مسجد الفتح بعزبة هوي بقرية الشيخ مرزوق – مركز البلينا.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد نصير بقرية الربع – مركز بلطيم؛ ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة – مركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير – مركز كفر الشيخ.



وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أولاد الشيخ – مركز مغاغة، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية كوم علي حلمي – مركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا – مركز ديرمواس، ومسجد الغربي بقرية بني حكم – مركز سمالوط، ومسجد الشرفاء بقرية بهدال - مركز المنيا.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية قصر أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد الخضر بقرية بني هلال – مركز القوصية، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية بني رافع – مركز منفلوط، ومسجد عباد الرحمن بقرية كوم أنجاشة– مركز ديروط، ومسجد أولاد بدوي بقرية مير – مركز القوصية، ومسجد نصر الإسلام بقرية أمشول – مركز ديروط، ومسجد آل عبد اللاه بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

وتم إنشاء وبناء مسجد الإمام أحمد محمود مبارك – مدينة أسيوط الجديدة.

كما تم صيانة وتطوير مسجد النوايل بقرية بني محمد المراونة – مركز أبنوب.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبد الحميد بقرية الرفشة – مركز أبو تشت، ومسجد نجع الحاجة بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي، ومسجد النور المحمدي بقرية الترامسة– مركز قنا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد حسبو بقرية أبو مسعود – مركز الدلنجات، ومسجد أبو حمد بقرية أبو حمد – مركز رشيد، ومسجد البيضاء بقرية الأبعادية– مركز دمنهور.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد السيدة زينب بعزبة عبد الحفيظ بقرية وادي الرديسية – مركز إدفو، ومسجد قباء بقرية العتمور بحري – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مركز بسيون، ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب – مركز زفتى، ومسجد الرحمة بعزبة مرقص – مركز طنطا، ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر – مركز طنطا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية برنشت – مركز العياط، ومسجد أبو بكر الصديق بمساكن العياط – مركز العياط، والجمعية الزراعية – مركز أوسيم، ومسجد الهدى بعزبة الوقف بقرية الرقة – مركز العياط.

وتم إنشاء وبناء مسجد المنصوري بالمنطقة الثانية – ابني بيتك – حدائق أكتوبر.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة المتين – مركز القناطر الخيرية.

تم إنشاء وبناء مسجد بلال بن رباح بقرية كفر الجزار – مركز بنها.

وفي محافظة بور سعيد:

تم إنشاء وبناء مسجد الفرقان بكمباوند هيئة قناة السويس – بور فؤاد.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية بياض العرب – مركز بني سويف.

تم إنشاء وبناء مسجد الروضة بشارع بور سعيد بجوار أكاديمية النجوم – مركز ببا.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد كفر أبو العز بقرية السدس – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النور بقرية عمريط – مركز أبو حماد.

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير ( إبراهيم ) بناحية البربري – مركز أبو كبير؛ ومسجد التوحيد بقرية الزهراء – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الدقهلية:

تم صيانة وتطوير مسجد البحر بقرية الجزائر – مركز الستاموني.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية – مركز ومدينة القرنة.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.