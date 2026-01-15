قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح ٤٨ مسجدًا الجمعة القادمة ١٦ من يناير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء ٨ مساجد جديدة، وإحلال وتجديد ٣٥ مسجدًا، وصيانة وتطوير ٥ مساجد.
 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى ٤٨٢ مسجدًا من بينها ٣٧٢ مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و ١١٠ مساجد صيانة وتطوير.

 وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٩٧١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٨٨٦ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي
ففي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد النصر بنجع التل بقرية نزة الدقيشية– مركز جهينة.
تم إنشاء وبناء مسجد الفتح بعزبة هوي بقرية الشيخ مرزوق – مركز البلينا.
 

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد أولاد نصير بقرية الربع – مركز بلطيم؛ ومسجد الفتح بعزبة الحساينة بقرية الضبعة – مركز الرياض، ومسجد الرضا بعزبة العبد بقرية مسير – مركز كفر الشيخ.


وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية أولاد الشيخ – مركز مغاغة، ومسجد الإصلاح الزراعي بقرية كوم علي حلمي – مركز مغاغة، ومسجد الشرابية بقرية دلجا – مركز ديرمواس، ومسجد الغربي بقرية بني حكم – مركز سمالوط، ومسجد الشرفاء بقرية بهدال - مركز المنيا.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية قصر أبو كريم – مركز ديروط، ومسجد الخضر بقرية بني هلال – مركز القوصية، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية بني رافع – مركز منفلوط، ومسجد عباد الرحمن بقرية كوم أنجاشة– مركز ديروط، ومسجد أولاد بدوي بقرية مير – مركز القوصية، ومسجد نصر الإسلام بقرية أمشول – مركز ديروط، ومسجد آل عبد اللاه بقرية بني رافع – مركز منفلوط.
وتم إنشاء وبناء مسجد الإمام أحمد محمود مبارك – مدينة أسيوط الجديدة.
كما تم صيانة وتطوير مسجد النوايل بقرية بني محمد المراونة – مركز أبنوب.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبد الحميد بقرية الرفشة – مركز أبو تشت، ومسجد نجع الحاجة بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي، ومسجد النور المحمدي بقرية الترامسة– مركز قنا.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد حسبو بقرية أبو مسعود – مركز الدلنجات، ومسجد أبو حمد بقرية أبو حمد – مركز رشيد، ومسجد البيضاء بقرية الأبعادية– مركز دمنهور.
وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد السيدة زينب بعزبة عبد الحفيظ  بقرية وادي الرديسية – مركز إدفو، ومسجد قباء بقرية العتمور بحري – مركز كوم أمبو.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد القرية النموذجية بقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مركز بسيون، ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب – مركز زفتى، ومسجد الرحمة بعزبة مرقص – مركز طنطا، ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر – مركز طنطا.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بقرية برنشت – مركز العياط، ومسجد أبو بكر الصديق بمساكن العياط – مركز العياط، والجمعية الزراعية – مركز أوسيم، ومسجد الهدى بعزبة الوقف بقرية الرقة – مركز العياط.
وتم إنشاء وبناء مسجد المنصوري بالمنطقة الثانية – ابني بيتك – حدائق أكتوبر.
وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة المتين – مركز القناطر الخيرية.
تم إنشاء وبناء مسجد بلال بن رباح بقرية كفر الجزار – مركز بنها.
وفي محافظة بور سعيد:
تم إنشاء وبناء مسجد الفرقان بكمباوند هيئة قناة السويس – بور فؤاد.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية بياض العرب – مركز بني سويف.
تم إنشاء وبناء مسجد الروضة بشارع بور سعيد بجوار أكاديمية النجوم – مركز ببا.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد كفر أبو العز بقرية السدس – مركز الإبراهيمية؛ ومسجد النور بقرية عمريط – مركز أبو حماد.
تم صيانة وتطوير مسجد الكبير ( إبراهيم ) بناحية البربري – مركز أبو كبير؛ ومسجد التوحيد بقرية الزهراء – مركز الزقازيق.
وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد البحر بقرية الجزائر – مركز الستاموني.
وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية – مركز ومدينة القرنة.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف المساجد المفتتحة إعمار بيوت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

ترشيحاتنا

القولون

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

لحمة الرأس

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد