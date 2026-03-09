ياسر ابراهيم يكشف من يفضل في حراسة مرمى الأهلي

صرح المدافع الدولي ونجم النادي الأهلي ياسر ابراهيم عن الحارس الذي يطمأن له عندما يحرس عرين المارد الأحمر، ليرد الشناوي.

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تأثر برحيل محمد عبد المنعم، إلى الدوري الفرنسي.

وحول سؤال من اللاعب الذي تأثر الأهلي برحيله ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعة قال في تصريحات عبر برنامج "رامز ليفل الوحش" مع الفنان رامز جلال: " الاتنين جامدين.. بس منعم أكثر".

وعن من يختار اللعب بجانبه من الزمالك، حسام عبد المجيد أو الونش؟ قال: "حسام عبدالمجيد عشان أصغر في السن".

وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكثر اللاعبين في نادي الزمالك يحترس منه.

وقال ياسر إبراهيم في خلال برنامج "رامز ليفل الوحش" مع رامز جلال: "أكثر لاعب خطير واجهته من نادي الزمالك هو التونسي سيف الدين الجزيري".