حالته بقت جحيم.. أول تعليق من رامز جلال على حلقه ياسر إبراهيم رامز ليفل الوحش

حل ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ضيفًا بحلقة اليوم من برنامج «رامز ليفل الوحش».

وشارك رامز جلال جمهوره صورا برفقة ياسر إبراهيم بعد المقلب وعلق كاتبا:ياسر إبراهيم حالته بقت جحيم.

حيث قدمه رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش، عبر فضائية ام بي سي مصر، معانا سيرد باك قوي وفتاك مفسد للكونتر اتاك مقاوم للخصوم وبيعملهم ارتباك في الكرات العالية قادر على الاشتباك ولو اتطلب منه يهاجم يسجل في الشباك.

وتابع رامز جلال لكن للاسف في الفترة الاخيرة اخطاءه بقت كتيرة يرضيكوا زميله ياخد رجل المباراة يعمل خناقة ويضرب بوز وتكشيرة.

واستطرد رامز جلال، الموضوع فرط وكبر مبقاش ينفع معاه سكات عشان كده قررت ما هو ات هنقصلله الجناحات ونفكره بالقواعد والاساسيات معانا ومعاكم السيردباك اللي محتاج تقويم واللي هنطلع عليه الجديد والقديم ياسر ابراهيم.