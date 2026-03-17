غدًا.. مصر تترقب قرعتي مونديال الطائرة للناشئين والناشئات

تُقام غدًا الأربعاء مراسم قرعتي بطولتي العالم للناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 24 منتخبًا في كل بطولة، في خطوة حاسمة لرسم خريطة المنافسة العالمية.

وتستضيف تشيلي منافسات بطولة الناشئات خلال الفترة من 6 إلى 16 أغسطس، حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16، في نظام يُنذر بمواجهات قوية بدءًا من الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة بطولة الناشئات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي على يوتيوب، وسط ترقب كبير لمعرفة توزيع المنتخبات.

في المقابل، تحتضن قطر منافسات بطولة الناشئين خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس، بمشاركة 24 منتخبًا أيضًا، لكن بنظام مختلف، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يزيد من حدة التنافس ويمنح فرصًا أكبر للمنتخبات الطامحة للتأهل.

ومن المنتظر أن تُجرى مراسم قرعة بطولة الناشئين في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُبث عبر المنصة ذاتها.

وينتظر منتخبا مصر للناشئين والناشئات التعرف على منافسيهما من خلال القرعة، حيث تشارك مصر في بطولتي العالم تحت 17 عامًا.