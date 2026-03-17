موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.



يواجه فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى السبت المقبل في تمام الساعه السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات “بي ان سبورتس”.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام الجيش الملكي المغربي إيجابيا ١-١ في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة نهضة بركان المغربي و الهلال السوداني، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.