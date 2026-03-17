أسامة نبيه : استعجلت في الظهور التليفزيوني بعد الرحيل عن منتخب الشباب

يرى أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن استعجل في الظهور التليفزيونى عقب تقديمه اعتذار عن الاستمرار مع منتخب الشباب بعد المشاركة في كأس العالم.

وقال أسامة نبيه :" كلفت من هانى أبو ريدة في ديسمبر 2024 بتولى مسئولية تدريب منتخب الشباب وتوليت المسئولية فعلا في فبراير 2025 وحتى يونيو 2025 ، يعنى شهور ورحلة قصيرة والأمور مكنتش كويسة ، فقررت الاعتذار بعد نهاية كأس العالم ودا طبيعى عشان ارفع الحرج عن مجلس الإدارة ".

ويضيف:" كنت عامل برنامج مدته سنتين ونصف وفاكر أن الدنيا هيكون فيها استقرار زي فترة وجودى مع المنتخب الأول لكن دا محصلش، واي جهاز عشان ينجح لازم يكون عنده استقرار".

وتابع:" مش هنكر انى استعجلت في الظهور التليفزيونى بعد رحيلى عن منتخب الشباب ، بس بردو كلامى اتقطع وخرج للناس بطريقة تانية".