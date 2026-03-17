أسامة نبيه يكشف كواليس الصلح مع جمهور الزمالك

كشف أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن تلقيه دعوة إفطار من جماهير القلعة البيضاء اليوم بعد انتهاء الازمة بينه وبينهم.

وقال أسامة نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":"الجمهور عندهم حق وكانوا زعلانين منه بسبب رحيل يوسف ابنى عن نادى الزمالك ، ومهما قولت قصة الموضوع دا ، فيه تفاصيل كتير لكن مش هتوصل زي ما أنا عايز".

ويضيف:" يوسف عقده انتهى وحاولت أتكلم مع المسئولين قبل فترة الفراغ الإداري اللى حصلت ، وقولت ان عقده مش مناسب ليه والعرض اللى أتقدم لينا كان ضعيف ، بس ملقتش أي رد فعل ، وجمهور الزمالك زعل منى ، بس الحمد لله بعتولى دعوة فطار اليوم في المريوطية والحمد لله رايح ".

وتابع:" ابنى ليه وجهة نظر وليه شخصية ، بيشاركنى الرأي بس القرار في النهاية هو اللى ياخده ، ولو رجع بيا الزمن مكنتش هوافقه في الرحيل عن الزمالك ، لكن قدر الله وماشاء فعل ، لسه الكورة فيها كتير ، واللى بينا وبين الزمالك كبير".

وأكمل:" أتمنى يوسف يرجع الزمالك ، ولازم يشتغل على نفسه ويرجع يوسف بتاع زمان وعنده الفرصة حالياً في زد عشان يرجع تانى".