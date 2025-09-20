انطلاق تصوير مسلسل سهر الصايغ الجديد “لعدم كفاية الأدلة”

انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل "لعدم كفاية الأدلة"، والذي تدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة، و إخراج أحسن حسن وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع.

ويتناول "لعدم كفاية الأدلة" العديد من القضايا المهمه التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة، كما تم صرف ميزانية ضخمه لهذا المشروع لكي يخرج بالطريقة التي تليق بحجم هذا المشروع والأبطال المشاركين فيه، و يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب إنسانية وقانونية ظلت طي الكتمان.

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروه أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل كما تواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.