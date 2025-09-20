مشادة بين نور إيهاب ويوسف عمر في الحلقة الأولى من “نور مكسور”

بدأت قنوات dmc ومنصتا Watch It وشاهد، عرض أولى حلقات حكاية "نور مكسور"، وهي الحكاية الأخيرة من مسلسل التشويق والإثارة ما تراه، ليس كما يبدو. الحكاية من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر، ويشاركهما البطولة حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبوذكري وإخراج محمود زهران.

تبدأ الأحداث بخروج نور (نور إيهاب) من مصحة نفسية بعد سنة كاملة من العلاج، حيث تستقل سيارة أجرة في طريقها إلى منزلها، وتتذكر من خلال مشهد "فلاش باك" تفاصيل ما قبل دخولها المصحة والشركة التي كانت تعمل بها. يظهر رامي السكري (حازم سمير) وهو يتحدث إلى الموظفين عن نجاحاتهم وما حققوه من إنجازات كبيرة، ثم يختار ٣ موظفين من بينهم نور للحصول على جوائز ضخمة عبارة عن سيارات وشيكات مالية، فتفرح نور وتخرج مع صديقتها ليلى لتحتفل بالهدية.

عند وصولها إلى منزلها، تستقبلها والدتها بدموع الفرح والأحضان، وتسألها لماذا لم تخبرها بموعد خروجها، قبل أن تفاجئها بأنها أعدت لها "المسقعة" التي تحبها.

يظهر مشهد مؤثر بين الأم وابنتها يملؤه البكاء والحنان، لكن سرعان ما تعلن نور رغبتها في النوم بسبب الإرهاق، لتبدأ ذكريات الماضي تطاردها في أحلامها.

في اليوم التالي، تلتقي نور بصديقتها ليلى (تقى حسام)، التي تصاب بالقلق عندما تعلم بخروجها من المصحة، لكن نور تطمئنها وتؤكد أنها لا تريد أن تخسرها من جديد.

بعدها تبدأ نور رحلة البحث عن شقة في منطقة معينة بإصرار كبير، رغم تأكيد السمسار بعدم وجود شقق متاحة حاليًا، لكنها تصر على انتظار أول شقة تُعرض في المكان. وبالفعل، وبعد أيام قليلة، تحصل على شقة جديدة، تتسلمها وتبدأ في تجهيزها بديكورات بسيطة، وتطلب طعام "دليفري" بعد الانتهاء.

على الجانب الآخر، تستدعي إدارة الشركة صديقتها ليلى (تقى حسام)، حيث يطلب منها رامي (حازم سمير) أن تتابع نور باستمرار وتبلغه بتفاصيل حياتها بعد خروجها من المصحة.

في خط درامي موازٍ، يظهر كريم (يوسف عمر)، عازف موسيقي موهوب، يجلس في الاستديو الخاص به مع أصدقائه يعملون على أغنية جديدة، في أجواء مليئة بالمرح، لكن عند خروجهم، يواجهون مشكلة بسبب سيارة تغلق الطريق على كريم، ويكتشفون أن صاحبتها هي الجارة الجديدة نور، تنشأ مشادة كلامية بينهم تنتهي بتحريك نور لسيارتها.

لاحقًا، تحكي نور لليلى ما حدث، فتشجعها على الاعتذار لكريم، وبالفعل تذهب إليه في الاستديو، وتجلس معه لتتطور بينهما علاقة صداقة مليئة بالمرح والضحك.

ومع الوقت، تتقارب علاقتهما أكثر، خاصة بعدما تطلب نور من كريم أن يعلمها العزف على الجيتار، فيبدأ تدريباتها بنفسه، وتزداد لقاءاتهما وصداقتهما يومًا بعد يوم.

لكن رغم هذه البداية المشرقة، لا تزال ذكريات الماضي تطارد نور، ففي أحد مشاهد "الفلاش باك"، تظهر مع خطيبها السابق يوسف وهما يخططان لحياتهما الزوجية ويختاران معًا أثاث الشقة الجديدة في لحظات رومانسية تكشف عن حبهما العميق.

وفي مشهد آخر على ضفاف النيل، يجلس كريم مع نور ويهديها جيتارًا ثمينًا كان أول هدية من والدته، فتتردد في البداية لكنها تقبله بعد إلحاح منه.

وفي ختام الحلقة، يصارحها كريم بأنه بدأ يشعر تجاهها بالحب، لكنها تصدمه برفضها، وتخبره بأنها غير مستعدة لأي علاقة في الوقت الحالي، ثم تتركه وتنزل من السيارة في مشهد مثير للتساؤلات عن مصير علاقتهما وما سيحدث في الحلقات القادمة.

بهذا التمهيد الطويل والمليء بالتفاصيل الإنسانية والدرامية، تقدم حكاية "نور مكسور" بداية قوية تجعل الجمهور في انتظار كشف أسرار الماضي وصراعات الحاضر، خاصة مع الإصرار الغامض من نور على الانتقال إلى شقة بعينها، ومطاردة الذكريات التي لا تفارقها.