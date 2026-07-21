قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الشمس للتحقيق.. اعرف السبب

مجنونة أحمد العوضي
مجنونة أحمد العوضي
أحمد إبراهيم

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما ورد إلى اللجنة من شكاوى، بشأن عدد من التجاوزات المهنية والإعلامية التي تضمنتها بعض البرامج المذاعة عبر القناة، بالمخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة من المجلس.

أزمات قناة الشمس 

وتشمل الوقائع التي تنظرها اللجنة ما يلي:

أولًا: حلقة برنامج «هي وهما»، تقديم  أميرة عبيد، المذاعة يوم 20 يوليو الجاري، والتي استضافت خلالها إيناس صابر، لما تضمنته من محتوى ينطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

ثانيًا: الشكوى المقدمة من نقابة المحامين ضد برنامج «بعد منتصف الليل»، تقديم دينا فكري، بشأن ترويج محتوى يسيء إلى النقابة.

ثالثًا: الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ضد برنامج «الرقابة البيطرية»، تقديم ياسمين خالد، بشأن نشر معلومات مغلوطة عن صناعة الدواجن، بما يؤثر سلبًا على حركة التداول، ويضر بثقة المستهلكين في منتجات الدواجن المصرية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الشكاوى هذه المخالفات خلال جلسة الاستماع، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح والضوابط والأكواد المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مجنونة أحمد العوضي قناة الشمس الأعلى للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من مراكز ومدن المحافظة ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من المدن ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش مع وفد الوكالة الإيطالية للتنمية "AICS" تعزيز التعاون

حملة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف: ضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في حملات على 200 منشأة غذائية

بالصور

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد