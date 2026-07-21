الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الشمس للتحقيق.. اعرف السبب

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما ورد إلى اللجنة من شكاوى، بشأن عدد من التجاوزات المهنية والإعلامية التي تضمنتها بعض البرامج المذاعة عبر القناة، بالمخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة من المجلس.

أزمات قناة الشمس

وتشمل الوقائع التي تنظرها اللجنة ما يلي:

أولًا: حلقة برنامج «هي وهما»، تقديم أميرة عبيد، المذاعة يوم 20 يوليو الجاري، والتي استضافت خلالها إيناس صابر، لما تضمنته من محتوى ينطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

ثانيًا: الشكوى المقدمة من نقابة المحامين ضد برنامج «بعد منتصف الليل»، تقديم دينا فكري، بشأن ترويج محتوى يسيء إلى النقابة.

ثالثًا: الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ضد برنامج «الرقابة البيطرية»، تقديم ياسمين خالد، بشأن نشر معلومات مغلوطة عن صناعة الدواجن، بما يؤثر سلبًا على حركة التداول، ويضر بثقة المستهلكين في منتجات الدواجن المصرية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الشكاوى هذه المخالفات خلال جلسة الاستماع، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح والضوابط والأكواد المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.