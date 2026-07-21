مصطفى قمر ضيف إسعاد يونس.. الأحد المقبل

يحل الفنان مصطفى قمر ، ضيف علي برنامج صاحبة السعادة، والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، الأحد المقبل.

يعود الفنان مصطفى قمر، إلى السينما مجددا بعد “أولاد حريم كريم” الذى عرض منذ عدة سنوات.

وتقوم حاليا المؤلفة زينب عزيز بكتابة السيناريو الذى من المقرر أن يقوم بإخراجه على إدريس وبعدها يقوم باختيار باقى أبطال الفيلم الذى يحمل اسم “صديق العائلة”.

وقال مصطفي قمر، في تصريحات إذاعية: “أستعد لفيلمين جديدين، الأول بعنوان «صديق العائلة»، وهو فيلم لايت كوميدي من إخراج علي إدريس، وسيناريو وحوار زينب عزيز، ويتميز بأنه عمل راقٍ يناسب جميع أفراد الأسرة، وننتظر بدء التصوير قريبًا”.

واختتم: “ما يهمني هو أن يقول الجمهور بعد رحيلي إن مصطفى قمر قدم فنًا محترمًا ومنحنا مشاعر جميلة، لا يشغلني جمع الأموال أو زيادة رصيدي في البنك، ولن أتنازل يومًا عن تقديم عمل يحافظ على صورتي الفنية واحترامي أمام جمهوري”.