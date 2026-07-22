فى ذكراها .. قصة اعتزال وردة المؤقت وطلاقها من بليغ حمدي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة، التى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة التاريخ الفن العربي.

بداية مشوار وردة

وبدأت وردة الجزائرية حياتها الفنية منذ الصغر حيث ولدت فى فرنسا لأب جزائرى وأم لبنانية، وانطلقت فى الغناء منذ نعومة أظافرها حيث كانت تقدم فى فرنسا العديد من أغنيات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

وكان يشرف على تعليمها الغناء المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا إلأىأن أصبح لها فقرة خاصة بنادي والدها وقدمت فيه العديد من أشهر أغنيات الزمن الجميل.

وبعدها سافرت وردة إلى لبنان وبدأت تقديم أغاني منفردة تحمل أسمها لتنطلق غنائيا فى العديد من المدن هناك.

السفر إلى مصر وبطولاتها السينمائية

وجائت الفنانة وردة غلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة والذى قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية ألمظ وعبده الحمولى، وبعد نجاحها فى هذا العمل قدمت بعده الكثير من الأفلام التى تعتبر جزء لا يتجزأ من السينما المصرية ومن أهم هذه الأفلام أميرة الحب وحكايتي مع الزمان واه ياليل اه يازمن وليه يادنيا.

الاعتزال المؤقت

وبعد تألق وردة فى السينما المصرية تزوجت من السوري جمال قصيري واعتزلت الفن بعد زواجها منه إلى أن طلبها الرئيس الجزائرى للغناء فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها الجزائر وعندما لبت الدعوة انفصلت عن زوجها وجائت إلى مصر لبدأ رحلة الشهرة مع بليغ حمدي الذى تزوجها ما يقرب من خمس سنوات.

أغاني وردة مع بليغ حمدي

وقدمت وردة مع بليغ حمدي العديد من الأعمال الناجحة وعلى رأسها أغنية وحشتوني وحكايتي مع الزمان وأشتروني وطب وأنا مالى وعايزة معجزة وبودعك وولاد الحلال واحضنوا الأيام ووالله يامصر زمان واسمعوني ولو سألوك.

طلاق وردة وبليغ

وكشف نجل وردة فى تصريحات صحفية عن السبب وراء طلاق وردة من بليغ حمدي مؤكدا ان الطلاق كان سبب مشكلة عائلية حيث أن والدته وردة خضعت لجراحة عاجلة وكانت تجتاج إلى بليغ زوجها ليقف بجانبها إلا أنه فاجئها وسافر إلى إحدى الدول العربية ولم يقف بجانبها فى هذا الموقف وهو ما أدي إلى الانفصال.