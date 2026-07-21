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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدى البلد يكرّم النجمة سلاف فواخرجي عن مسيرتها الفنية ومجمل أعمالها

صدى البلد يكرّم النجمة سلاف فواخرجي تقديرًا لمسيرتها الفنية ومجمل أعمالها
صدى البلد يكرّم النجمة سلاف فواخرجي تقديرًا لمسيرتها الفنية ومجمل أعمالها
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

كرّم موقع صدى البلد النجمة السورية سلاف  فواخرجي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات، ولإسهاماتها الكبيرة في الدراما والسينما العربية على مدار سنوات طويلة، حيث نجحت في تقديم العديد من الأعمال التي تركت بصمة مميزة لدى الجمهور العربي.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية، بحضور أسرة موقع صدى البلد، وسط ترحيب كبير بالنجمة سلاف  فواخرجي، التي أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن التقدير الذي يأتي من المؤسسات الإعلامية يمثل قيمة كبيرة لأي فنان، ويمنحه دافعًا للاستمرار وتقديم الأفضل.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمجمل أعمال سلاف  فواخرجي، التي استطاعت عبر مشوارها الفني أن تقدم شخصيات متنوعة ومختلفة، جمعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والرومانسية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، بفضل موهبتها وحضورها المميز.

وشهدت مسيرة سلاف  فواخرجي العديد من المحطات الفنية المهمة، حيث شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، واستطاعت من خلالها أن تحصد إشادات نقدية وجماهيرية، وأن تحافظ على مكانتها كواحدة من أبرز النجمات على الساحة الفنية.

كما عُرفت سلاف  فواخرجي باهتمامها باختيار أدوارها بعناية، وحرصها على تقديم أعمال تحمل قيمة فنية وإنسانية، وهو ما جعلها تحظى بمحبة الجمهور واحترام النقاد، إلى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية داخل الوطن العربي وخارجه.

ويؤكد تكريم صدى البلد للنجمة سلاف  فواخرجي حرص المؤسسة على الاحتفاء بالرموز الفنية العربية التي أثرت الساحة بأعمالها، وساهمت في تقديم محتوى فني مميز ترك أثرًا لدى الجمهور على مدار سنوات، تقديرًا لعطائها الفني ومسيرتها الحافلة بالإنجازات.

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