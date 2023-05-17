«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن ذكرى رحيل «وردة الغناء»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تليفزيونيًا عن ذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية، وذلك تحت عنوان «ذكرى رحيل «وردة الغناء».

وبدأ التقرير بعرض لقطات وصور متنوعة بمختلف أعمارها عن الفنانة الكبيرة وردة، مصحوبة بمقتطفات غنائية لها من أغنية «دندنة»: «روح روح عد أوراق الشجر»، وأخرى من أغينة «لولا الملامة»: «وأطير وارفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء»، وغيرها من الأغاني الرائعة كأغنية «بتونس بيك» وبعض من اغانيها الوطنية.

وتمر اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، تلك الفنانة التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، ولدت الفنانة وردة في 22 من شهر يوليو عام 1939 ميلاديا، وعاشت طفولتها في فرنسا، وخلال نشأتها اكتشفها أحمد التيجاني الذي كان يعمل في القسم العربي في إذاعة باريس، لتبدأ احتراف الغناء منذ طفولتها.

غنت وردة لعدد كبير من الشعراء والملحنين خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لسنوات طويلة منهم الموسيقار محمد عبدالوهاب وكمال الطويل وسيد مكاوي ومحمد الموجي وحلمي بكر وصلاح الشرنوبي.

تزوجت الفنانة وردة من الموسيقار بليغ حمدي وقدما سويا مجموعة مميزة من الأغاني كان منها «العيون السود، اشتروني، وحشتوني، حكايتي مع الزمان»، قدمت وردة إلى مصر لتقدم أولى بطولاتها السينمائية في فيلم «ألمظ وعبده الحامولي» من إخراج حلمي رفلة، كما شاركت أيضًا في أوبريت «وطني الأكبر».