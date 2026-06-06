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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة مشروعات الصرف سبل التعاون بالمشروعات المشتركة

اجتماع مشروعات الصرف
اجتماع مشروعات الصرف
يوسف رجب

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بديوان عام المحافظة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور  المهندس عبدالرحيم سرور، نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد السعدي، وكيل وزارة بأقليم مصر العليا، والمهندس أشرف صلاح، مدير عام الورش والمصانع، وذلك في إطار تنسيق الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، لا سيما تلك الناتجة عن تغطية مجاري الري والصرف، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على وضع تصور متكامل لكيفية استغلال الأراضي المتاحة الناتجة عن التغطية، فضلًا عن الأراضي الفضاء التابعة لولايتي الري والصرف، بالإضافة إلى الترع والمجاري المائية والمسارات التي تم الاستغناء عنها، بما يسهم بشكل مباشر في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين.

وأشار الببلاوى، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وكافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية، حيث يأتي هذا التعاون لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة على أرض قنا.

كما ناقش محافظ قنا، الحلول العاجلة للمعوقات التي تواجه بعض مشروعات الصرف داخل نطاق المحافظة، والعمل على دفع عجلة العمل بها بشكل فوري، والتأكيد على تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات الحيوية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ قنا، مثمنًا التعاون والدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة للهيئة، مؤكدًا حرص الهيئة الكامل على تعزيز الشراكة مع محافظة قنا، ودفع عجلة العمل بكافة المشروعات المشتركة بما يحقق الصالح العام ويخدم تطلعات المواطنين.
 

قنا مشروعات الصرف تطوير البنية التحتية التنمية الشاملة المشروعات الخدمية

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