أسعار تويوتا كراون 2026 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة تويوتا كراون موديل 2026 الجديدة

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تتميز بشبك ضخم مع مصابيح LED نحيفة تمنحها نظرة حادة وعصرية، وبها عجلات ضخمة مقاس 21 بوصة، وبها خطوط منحوتة تعزز من حضورها الطاغي، وبها مصباح متصل يمتد بعرض السيارة .

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 أيضا، شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة على لوحة القيادة، وبها مقاعد مغطاة بجلد فاخر وتدعم التهوية والتدفئة .

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصاناً، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وبها عزم دوران 542 نيوتن/متر .

سعر تويوتا كراون موديل 2026

تباع سيارة تويوتا كراون موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 206 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا موتور كوربوريشن رسميًا في 28 أغسطس من عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، بعد أن بدأت كقسم لإنتاج السيارات في شركة والده لصناعة النسيج (تويودا) عام 1933.

وأنتجت أول سيارة ركاب (AA) عام 1936، وتطورت لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات عالميًا، وأشتهرت بنظام إنتاج تويوتا (TPS) المعتمد على الجودة والتحسين المستمر، وريادتها في السيارات الهجينة منها سيارة بريوس موديل 1997 .