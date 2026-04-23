هيونداي تكشف الستار عن Ioniq3 الكهربائية .. بمظهر عصري

أزاحت هيونداي الكورية الجنوبية الستار عن طرازها الكهربائي الجديد Ioniq 3، الذي ينتمي إلى فئة السيارات المدمجة، ويعتمد على مفهوم يجمع بين التصميم العصري والوظائف العملية.

تصميم هيونداي Ioniq3

يحمل الطراز الجديد ملامح تصميمية تميل إلى أسلوب الهاتشباك مع لمسات انسيابية، حيث تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.68 متر، فيما يصل طولها الإجمالي إلى 4.16 متر.

وتظهر الواجهة الأمامية بخطوط حادة تتكامل مع مصابيح LED ذات تصميم دقيق، ما يعزز الطابع العصري، كما ترتكز السيارة على جنوط رياضية، مع جناح خلفي مثبت أعلى منطقة التخزين، التي توفر سعة تبلغ 441 لترًا.

محرك وأداء هيونداي Ioniq3

تعتمد هيونداي Ioniq 3 على محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، مع توفر نسختين من حيث القدرة، الأولى بقوة 100 كيلوواط تعادل 136 حصانًا، والثانية بقوة 108 كيلوواط تعادل 147 حصانًا.

تستند السيارة إلى نظام كهربائي بجهد 400 فولت، مع توفر خيارين للبطارية بسعة 42 أو 61 كيلوواط ساعة، وتدعم هذه المنظومة الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 119 كيلوواط.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي Ioniq3 إلى 170 كيلومترًا في الساعة، أما من حيث المدى، فتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 344 كيلومترًا أو 496 كيلومترًا بحسب سعة البطارية المختارة.