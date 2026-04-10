كيا تكشف عن خطة توسعية حتى 2030 بقيادة EV1 الكهربائية

تستعد شركة كيا الكورية لمرحلة توسع جديدة في سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز حضور العلامة في مختلف الفئات.

وتضع الشركة في مقدمة هذه الاستراتيجية طراز كيا EV1 الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل نقطة الدخول الأرخص ضمن مجموعتها الكهربائية، مع طرحه المرتقب خلال العام المقبل.

سيارة كيا الكهربائية

كيا EV1 الكهربائية وتنافس جديد

من المتوقع أن الطراز الجديد من كيا سوف يعتمد على منصة E-GMP الكهربائية بجهد 400 فولت، مع خيارات تتعلق بالبطارية، الأولى بسعة 42.2 كيلوواط ساعة بمدى يصل إلى نحو 322 كيلومتراً، والثانية بسعة 61 كيلوواط ساعة توفر مدى يقترب من 483 كيلومتراً.

وتشير التوقعات إلى أن المحرك الأساسي يولد قوة تقارب 145 حصاناً، مع اعتماد بنية برمجية متقدمة تتيح تحديث أنظمة السيارة عن بعد بشكل مستمر، مما يدخلها في منافسة واضحة أمام عدد من الطرازات الاخرى أبرزها رينو 5 وبيجو e208.

استمرار الاستراتيجية الهجينة رغم التوسع الكهربائي

ورغم هذا التوسع الكبير في السيارات الكهربائية، تؤكد كيا استمرارها في الاستثمار بالسيارات الهجينة خلال المرحلة المقبلة، وتخطط الشركة لإطلاق 13 طرازاً هجيناً جديداً، مع هدف مبيعات يتجاوز مليون و100 ألف وحدة سنوياً.

ولا يقتصر التوسع على طراز واحد، إذ تعمل كيا على خطة شاملة تتضمن إطلاق العديد من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مع استهداف مبيعات سنوية تصل إلى مليون وحدة كهربائية، وتسعى الشركة إلى تحقيق إجمالي مبيعات يقارب 4.13 مليون سيارة سنوياً، مع حصة سوقية عالمية تصل إلى 4.5%.

السعر المتوقع لسيارة كيا EV1 الكهربائية

تشير التوقعات العالمية إلى أن أسعار السيار تبدا

من 20,000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 23,000 يورو.