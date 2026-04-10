البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية
محافظ قنا: انتظام حركة القطارات على خط الصعيد بعد احتواء واقعة فنية في قطار بضائع
تصعيد أهلاوي ضد الحكم محمود وفا بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا
حافلة الزمالك تصل استاد نيلسون مانديلا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية
في الجمعة العظيمة .. البابا تواضروس يبرز قوة المحبة والغفران في سر الصليب
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير
ما حكم بيع الأبحاث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء توضح
أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وسموحة غدا في الدوري
مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر
إسبانيا: لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة أخرى.. ويجب تعليق التجارة مع إسرائيل
نزل 25 جنيهًا.. الذهب يسجل 7175 جنيهًا مساء اليوم
تكنولوجيا وسيارات

كيا تكشف عن خطة توسعية حتى 2030 بقيادة EV1 الكهربائية

صبري طلبه

تستعد شركة كيا الكورية لمرحلة توسع جديدة في سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز حضور العلامة في مختلف الفئات. 

وتضع الشركة في مقدمة هذه الاستراتيجية طراز كيا EV1 الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل نقطة الدخول الأرخص ضمن مجموعتها الكهربائية، مع طرحه المرتقب خلال العام المقبل.

سيارة كيا الكهربائية 

كيا EV1 الكهربائية وتنافس جديد

من المتوقع أن الطراز الجديد من كيا سوف يعتمد على منصة E-GMP الكهربائية بجهد 400 فولت، مع خيارات تتعلق بالبطارية، الأولى بسعة 42.2 كيلوواط ساعة بمدى يصل إلى نحو 322 كيلومتراً، والثانية بسعة 61 كيلوواط ساعة توفر مدى يقترب من 483 كيلومتراً. 

وتشير التوقعات إلى أن  المحرك الأساسي يولد قوة تقارب 145 حصاناً، مع اعتماد بنية برمجية متقدمة تتيح تحديث أنظمة السيارة عن بعد بشكل مستمر، مما يدخلها في منافسة واضحة أمام عدد من الطرازات الاخرى أبرزها  رينو 5 وبيجو e208.

استمرار الاستراتيجية الهجينة رغم التوسع الكهربائي

ورغم هذا التوسع الكبير في السيارات الكهربائية، تؤكد كيا استمرارها في الاستثمار بالسيارات الهجينة خلال المرحلة المقبلة، وتخطط الشركة لإطلاق 13 طرازاً هجيناً جديداً، مع هدف مبيعات يتجاوز مليون و100 ألف وحدة سنوياً.

ولا يقتصر التوسع على طراز واحد، إذ تعمل كيا على خطة شاملة تتضمن إطلاق العديد من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مع استهداف مبيعات سنوية تصل إلى مليون وحدة كهربائية، وتسعى الشركة إلى تحقيق إجمالي مبيعات يقارب 4.13 مليون سيارة سنوياً، مع حصة سوقية عالمية تصل إلى 4.5%.

السعر المتوقع لسيارة كيا EV1 الكهربائية

تشير التوقعات العالمية إلى أن أسعار السيار تبدا

من 20,000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل  23,000 يورو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

ترشيحاتنا

صحه دمياط

غلق عدد 15 منشأة مخالفة لشروط الترخيص في دمياط

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة ملفات العمل بحي العمرانية

رئيس جامعة كفر الشيخ خلال المناقشة

مناقشة أول رسالتين للدكتوراة بقسم المسالك البولية بطب كفر الشيخ| صور

بالصور

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار
طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد