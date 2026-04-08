أسعار كيا K4 موديل 2026 الهاتشباك في السعودية

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K4 موديل 2026 ، وتنتمي K4 لفئة السيارات الهاتشباك، وتجمع بين الطابع الرياضي والعملية اليومية.

تحتل سيارة K4 مكانة مرموقة كبديل عصري لسيارة سيراتو السابقة، وتستهدف شريحة الشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن التكنولوجيا المتقدمة.

أبعاد كيا K4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا K4 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 443 مم، وعرض 185 مم، وارتفاع 143 مم .

مواصفات كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة ومستوحاة من لغة الأضداد المتحدة، وبها واجهة أمامية هجومية، وبها مصابيح LED ممتدة، وبها شاشات عرض عملاقة تتيح التحكم في كافة وظائف السيارة، وبها باقة تقنية توفر إضاءة محيطية ومقاعد مهواة.

محرك كيا K4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

سعر كيا K4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 124 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا عام 1944 كأقدم شركة سيارات كورية، وبدأت بإنتاج الدراجات والأنابيب الفولاذية قبل دخول عالم السيارات عام 1974 بسيارة "بريسا"، ورغم إفلاسها في 1997 بسبب الأزمة الاسيوية، واستحوذت عليها هيونداي موتور عام 1998، لتتحول لاحقاً إلى عملاق عالمي يشتهر بالتصاميم الحديثة والجودة، خاصة بعد التركيز على أسواق أمريكا وأوروبا .