إعلامي يثير قلق الجماهير بشأن مقترح زيادة عدد الأندية في بطولات «كاف»

دعا الإعلامي محمد سعيد، مقدم برنامج "التريند" على قناة الأهلي، إلى سرعة حسم المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بداية من موسم 2026-2027، مؤكدًا أن الوقت أصبح ضيقًا قبل غلق نظام مسابقات وتراخيص الأندية.

وكتب محمد سعيد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن هناك أسبوعًا فقط متبقيًا على غلق سيستم مسابقات وتراخيص الأندية في "كاف"، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يظلم أي مسؤول أو يمنح الجماهير آمالًا غير مؤكدة، لكنه لا يزال يرى أن فرص صدور قرار ما زالت قائمة بنسبة 50%.

وأوضح أن الأمر يتطلب تحركًا سريعًا إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تفعيل المقترح الذي أرسله إلى الاتحاد الأفريقي يوم 9 يوليو الماضي، بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في الموسم المقبل.

وأكد محمد سعيد أن اتخاذ القرار لا يستلزم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي أو لجنة الطوارئ، موضحًا أن لجنة الطوارئ لم تنعقد من الأساس في عهد رئيس "كاف" الحالي باتريس موتسيبي، كما استشهد بتصويت سابق تم عبر البريد الإلكتروني بشأن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا، دون عقد اجتماع حضوري أو عبر الاتصال المرئي.

وأضاف أن حسم الملف، سواء بالموافقة أو الرفض، لا يحتاج سوى وقت قصير، مشيرًا إلى أن استمرار التأخير يزيد من صعوبة مهمة القائمين على تنظيم المسابقات وإعداد الأجندة الأفريقية، خاصة أن القرار يتطلب تعديلات جوهرية على عدد من الملفات التنظيمية.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يرغب في الدخول في فرضيات أو تفسير نوايا المسؤولين، مطالبًا بوجود جدية في التعامل مع الملف، حتى لا يتم استغلال شغف الجماهير بقرارات مصيرية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جميع الاتحادات الوطنية، من بينها الاتحاد المصري، يفيد بتمديد آخر موعد لإرسال ملفات تراخيص الأندية إلى 25 يوليو بدلًا من 30 يونيو.