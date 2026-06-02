قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
موجودة مع صديقتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة في الشرقية
الحرس الثوري الإيراني: طهران فرضت سيادتها على مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر: صرف 80 مليون رغيف مدعم و555 محضرًا تموينيًا خلال مايو 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل الوزارة، حصاد جهودها خلال شهر مايو 2026، في إطار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات التموينية للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية واصلت تنفيذ خططها لضمان توافر السلع المدعمة وانتظام الخدمات التموينية، حيث تم صرف 80.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.5 مليون رغيف من خلال 310 مخابز بلدية مدعمة، إلى جانب توزيع 3824 طنًا من الدقيق المدعم عبر 545 مستودعًا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99% في صرف المقررات التموينية للمستفيدين، فضلًا عن صرف سلع حرة بقيمة 365 ألف جنيه مقابل نقاط الخبز لعدد 18 ألفًا و292 بطاقة تموينية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من وفورات حصص الخبز المقررة لهم.

وفي قطاع المواد البترولية، أكد انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر البنزين والسولار بمختلف أنواعهما دون رصد أي معوقات أو شكاوى، كما استمر التشغيل المنتظم لمصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة، حيث تم توزيع 258 ألفًا و670 أسطوانة منزلية و22 ألفًا و50 أسطوانة تجارية دون حدوث أي أزمات أو تكدسات.

ونجحت المديرية في التعامل مع 322 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، محققة نسبة إنجاز 100%، وشملت الشكاوى موضوعات البطاقات التموينية وإضافة المواليد وتحديث البيانات وإيقاف البطاقات المخالفة.

وواصلت المديرية متابعة موسم توريد القمح المحلي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى 31 مايو 2026 نحو 25 ألفًا و770 طنًا و148 كيلو جرامًا، بنسبة إشغال وصلت إلى 76% من السعات التخزينية المتاحة، بالإضافة إلى توريد 39 ألفًا و500 طن من التقاوي خارج المحافظة.

وكثفت المديرية حملاتها الميدانية وأسفرت عن تحرير 555 محضرًا ومخالفة، منها 223 مخالفة في قطاع المخابز تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية والتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب 328 محضرًا في مجال الأسواق تضمنت مخالفات تتعلق بسلع منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وإدارة أنشطة بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير 4 محاضر في قطاع المواد البترولية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، من بينها 2.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر أو بدون فواتير، و3 أطنان سلع غير غذائية غير مصحوبة بمستندات، و130 علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط 5.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق وطن نخالة مدعمة، ورصد مخالفات تصرف في نحو 7.5 طن دقيق بلدي مدعم.

وأكدت المديرية استمرار توافر السلع الأساسية والخضر والفاكهة بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع استقرار المعروض بالأسواق ووجود تفاوتات سعرية طبيعية تخضع لآليات العرض والطلب، دون تأثير على معدلات الإتاحة أو توافر السلع.

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الصيني: يتعين على بكين والمملكة المتحدة العمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي

نائب الرئيس الصيني: يتعين على بكين والمملكة المتحدة العمل على تعزيز التواصل الاستراتيجي

التضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو ويعزز توقعات رفع الفائدة الأوروبية

التضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو ويعزز توقعات رفع الفائدة الأوروبية

واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15 % لدعم المزارعين

واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15 % لدعم المزارعين

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

علامات تدل على خطورة التوتر على صحتك.. إشارات لا يجب تجاهلها

توتر
توتر
توتر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد