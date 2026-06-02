تموين الأقصر: صرف 80 مليون رغيف مدعم و555 محضرًا تموينيًا خلال مايو 2026

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل الوزارة، حصاد جهودها خلال شهر مايو 2026، في إطار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات التموينية للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية واصلت تنفيذ خططها لضمان توافر السلع المدعمة وانتظام الخدمات التموينية، حيث تم صرف 80.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.5 مليون رغيف من خلال 310 مخابز بلدية مدعمة، إلى جانب توزيع 3824 طنًا من الدقيق المدعم عبر 545 مستودعًا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تحقيق نسبة إنجاز بلغت 99% في صرف المقررات التموينية للمستفيدين، فضلًا عن صرف سلع حرة بقيمة 365 ألف جنيه مقابل نقاط الخبز لعدد 18 ألفًا و292 بطاقة تموينية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من وفورات حصص الخبز المقررة لهم.

وفي قطاع المواد البترولية، أكد انتظام العمل بمحطات الوقود وتوافر البنزين والسولار بمختلف أنواعهما دون رصد أي معوقات أو شكاوى، كما استمر التشغيل المنتظم لمصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة، حيث تم توزيع 258 ألفًا و670 أسطوانة منزلية و22 ألفًا و50 أسطوانة تجارية دون حدوث أي أزمات أو تكدسات.

ونجحت المديرية في التعامل مع 322 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، محققة نسبة إنجاز 100%، وشملت الشكاوى موضوعات البطاقات التموينية وإضافة المواليد وتحديث البيانات وإيقاف البطاقات المخالفة.

وواصلت المديرية متابعة موسم توريد القمح المحلي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى 31 مايو 2026 نحو 25 ألفًا و770 طنًا و148 كيلو جرامًا، بنسبة إشغال وصلت إلى 76% من السعات التخزينية المتاحة، بالإضافة إلى توريد 39 ألفًا و500 طن من التقاوي خارج المحافظة.

وكثفت المديرية حملاتها الميدانية وأسفرت عن تحرير 555 محضرًا ومخالفة، منها 223 مخالفة في قطاع المخابز تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية والتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب 328 محضرًا في مجال الأسواق تضمنت مخالفات تتعلق بسلع منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وإدارة أنشطة بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير 4 محاضر في قطاع المواد البترولية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، من بينها 2.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر أو بدون فواتير، و3 أطنان سلع غير غذائية غير مصحوبة بمستندات، و130 علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط 5.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق وطن نخالة مدعمة، ورصد مخالفات تصرف في نحو 7.5 طن دقيق بلدي مدعم.

وأكدت المديرية استمرار توافر السلع الأساسية والخضر والفاكهة بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع استقرار المعروض بالأسواق ووجود تفاوتات سعرية طبيعية تخضع لآليات العرض والطلب، دون تأثير على معدلات الإتاحة أو توافر السلع.