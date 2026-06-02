إقبال كثيف على زيارات متحف الأقصر للفن المصري القديم ..صور

شهد متحف الأقصر للفن المصري القديم إقبالًا من الزائرين، حيث استمتعوا بجولات تعريفية داخل المتحف برفقة أمناء المتحف، تعرّفوا خلالها على أبرز مقتنياته الأثرية.



وأوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري، أن أبدى الزائرون سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا على توثيق زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية داخل صالات العرض المتحفي.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.



يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.