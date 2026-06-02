مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم موتوسيكل بسيارة زفاف بالقرنة غرب الأقصر فى زفة عروسين

تحولت أجواء الفرح إلى حالة من الحزن عقب وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكل" وسيارة كانت ضمن موكب زفاف بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين.

بدأت الواقعة عندما كانت سيارة تشارك في موكب زفاف تسير بأحد الطرق التابعة لمركز القرنة، وفي أثناء مرور دراجتين ناريتين وقع تصادم بينهما، ما أدى إلى سقوط مستقلي الموتوسيكلين وإصابتهم بإصابات بالغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع شاب متأثرا بإصاباته الخطيرة، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة بالجسم.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما بدأ رجال المباحث الحنائية فى فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت جهات البحث باستكمال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.