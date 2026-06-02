مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يفتح باب الاشتراك في دورته الثالثة

أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب الإشتراك في دورته الثالثة المقرر لها الفترة من٢٨ أكتوبر وحتي ١ نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة السويس

يستهدف المهرجان الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ ٥ دقائق والـ10 دقائق حيث يمكن لصناع الأفلام التسجيل حتى ١٥ سبتمبر المقبل .

ويمكن المشاركة في مسابقات المهرجان عبر الرابط التالي :

وقال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن الدورة الثالثة تشهد إطلاق العديد من البرامج والأقسام الجديدة لافتا إلي أن العديد من الفعاليات من عروض وندوات وماستر كلاس يستضيفها لأول مرة أكثر من موقع ثقافي وتعليمي بمدن محافظة السويس .

موضحا أن المهرجان يحرص على مشاركة الطلبة والدارسين لمجالات الفنون المختلفة ضمن فعالياته من تنظيم وإشراف على المسابقات والورش والماستر كلاس بهدف إكسابهم خبرات في صناعة الأفلام وفي تنظيم المهرجانات والمسابقات السينمائية المختلفة

ومن جانبه ذكر السيد زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن التحضير للدورة الجديدة بدأ مع نهاية الدورة الثانية العام الماضي مشددا علي أن المهرجان يفتح انشطته واقسامه السينمائية المختلفة أمام الشباب والمواهب في مجالات وفروع الأفلام القصيرة جدا من كتابة وتصوير وإخراج ومونتاج

مضيفا ان الإشتراك في المسابقات قاصر على الأفلام من إنتاج ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ مشيرا إلي انه يشترط عدم مشاركة الأفلام المتقدمة في مهرجانات مصرية سابقة.

موضحا أن المهرجان يسعى منذ إنطلاقه الى الوصول بأفلامه الي اكبر عدد من الجمهور في التجمعات المختلفة داخل محافظة السويس وخارجها .