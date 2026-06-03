إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد شهر يونيو 2026 إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات بعد مراجعة أوضاع أصحابها ومدى توافقها مع ضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وتزامن ذلك مع بدء صرف المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجاري من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار طرح السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة.

حالات أدت إلى وقف البطاقات

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرارات الإيقاف الأخيرة جاءت نتيجة رصد مؤشرات تفيد بارتفاع المستوى الاقتصادي لبعض المستفيدين، وهو ما يتعارض مع شروط الحصول على الدعم.

وأوضحت المصادر أن من بين الحالات التي تم استبعادها من المنظومة أصحاب الحصص التجارية داخل الشركات، ومالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، بالإضافة إلى المواطنين الذين قاموا باستيراد سيارات من الخارج بأسمائهم.

كما شملت المراجعات أصحاب الوحدات السكنية الموجودة داخل الكمبوندات والمجتمعات السكنية الراقية، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بوجود مخالفات مسجلة في استهلاك الكهرباء أو الحصول على معاشات بصورة غير قانونية.

وفيما يتعلق بالنشاط الزراعي، تم استبعاد بعض الحالات التي تجاوزت الحدود المقررة للحيازات الزراعية وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.

مراجعة مستمرة لبيانات المستفيدين

وأكدت المصادر أن تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ضمن خطة مستمرة لتحديث البيانات وربطها بقواعد المعلومات الحكومية المختلفة، بما يضمن دقة تحديد الفئات المستحقة للدعم وعدم تسربه إلى غير المستفيدين الفعليين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترشيد منظومة الدعم وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا.

إمكانية استعادة الدعم

وأشارت المصادر إلى أن إيقاف البطاقة لا يعني الحرمان النهائي من الدعم، حيث يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم التقدم للجهات المختصة لتحديث بياناتهم أو إزالة أسباب عدم الاستحقاق.

وأوضحت أن إعادة تشغيل البطاقة تتم بعد الانتهاء من فحص الحالة والتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق المقررة داخل المنظومة.

قيمة الدعم على البطاقات التموينية

ويستفيد أصحاب البطاقات التموينية من دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى أربعة أفراد على البطاقة، بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا شهريًا، وفقًا للضوابط المنظمة لصرف المقررات التموينية.

وتوفر وزارة التموين السلع المدعمة من خلال شبكة واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار أبرز السلع التموينية في يونيو

تتضمن قائمة السلع التموينية المطروحة خلال شهر يونيو 2026 عددًا من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، من بينها: