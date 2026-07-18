سليم سحاب: الأوبرا منصة فنية تُعيد اكتشاف الجذور برؤى معاصرة

استقبل الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، المايسترو سليم سحاب في لقاء يهدف لمناقشة عدد من المشروعات الفنية التى تنعكس على مسارات تعزيز الوعى الفنى واعادة صياغة الوجدان الجمعى .

وأكد الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا تقديره لخبرة المايسترو سليم سحاب وإسهاماته المميزة في مجال الموسيقى العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع القامات الإبداعية لفتح آفاق جديدة تثرى المشهد الثقافي المصرى، معتبره استثماراً في مستقبل الموسيقى الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وأضاف أن مسارات العمل بالأوبرا تعمل على صون التراث وتعريف الأجيال الجديدة به للحفاظ على الهوية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.

من جانبه وجه المايسترو سليم سحاب التهنئة للدكتور رضا الوكيل على توليه رئاسة دار الأوبرا وأبدى سعادته باللقاء، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة نحو إعداد مشروعات فنية تعيد إحياء الإرث الموسيقى إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، مؤكداً أن دار الأوبرا منصة فنية نابضة تُعيد اكتشاف الجذور برؤى معاصرة .

ومن المتوقع أن يثمر اللقاء عن عروض فنية متنوعة ترمي إلى المساهمة فى تحقيق رسالة الأوبرا وتدعم حضور الثقافة بين أفراد المجتمع .