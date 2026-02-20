مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 5 .. حمادة هلال يواجه الجن موت

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 5 من مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث الحلقة 5 لمسلسل المداح أسطورة النهاية، يقوم مالك بانقاذ صابر (حمادة هلال) من الغرق في البحر، بينما يحاول الجن سميح (فتحي عبد الوهاب) من إكمال خطته للخلاص من صابر، والسيطرة على الأطفال أصحاب الكرامات.

ويذهب صابر إلى المسجد، ويحاول التفكير فيما يجرى له، فيخبره هاتف بأن وجوده في هذا المكان ليس صدفة بل لأمر هام، فيذهب إلى الشاطئ ويكتب الطلسم الذي وجده على حائط البيت القديم، على رمال الشاطئ، فيخرج له الجن موت (حمزة العيلي) من وسط البحر ليواجهه، وتختتم أحداث الحلقة.

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الجزء الخامس

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.