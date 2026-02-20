الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي.. أحمد العوضي ينتقم من طليق صفوة

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي تصاعدًا دراميًا مثيرًا، بعدما قرر علي كلاي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، الانتقام من طليق صفوة عقب تهديده لميادة ووالدتها بفضح فيديوهات خاصة مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتورطت ميادة، التي تقدم دورها الفنانة درة، في أزمة حادة بعدما دخل طليق والدتها منزلها وابتزها بمليون جنيه نظير عدم نشر مقاطع مصورة التقطها خلسة من داخل غرفة النوم، مما وضع الأسرة في مأزق يهدد سمعتها أمام الجميع.

الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي



وبعد حالة من التوتر والخلاف بين ميادة وزوجها بسبب شكوكه في البداية، تكشف له الحقيقة كاملة، ليقرر علي التدخل بنفسه ووضع حد لابتزاز طليق صفوة.

وتتطور الأحداث إلى مواجهة حادة وخناقة قوية بين الطرفين، يؤكد خلالها علي أنه لن يسمح لأحد بتشويه اسم عائلته أو تهديد زوجته.

المسلسل يواصل جذب الأنظار بأحداثه المشوقة والمتسارعة، وسط تساؤلات حول مصير الأزمة، وهل ينجح علي في إنهاء تهديد طليق صفوة نهائيًا، أم تحمل الحلقات المقبلة مفاجآت جديدة تقلب الموازين؟