سمية درويش تكشف أسرار مواجهتها للحروب الفنية: وجودي رسالة

تحدثت الفنانة سمية درويش بصراحة عن التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أن محاولات إقصائها أو إحباطها لم تنجح في التأثير على استمرارها، بل زادتها تمسكًا بمكانها وثقة في قدرها.

الحروب النفسية

وأكدت خلال ظهورها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن ما تعرضت له من ضغوط لم يتجاوز حدود “الحروب النفسية”، مشددة على أن بقاءها في الساحة الفنية حتى اليوم دليل على إيمانها بأن لكل إنسان نصيبًا وقدرًا لا يستطيع أحد انتزاعه.

صعوبة الظروف

وأوضحت أنها تعتمد في قوتها على الثقة بالله وبنفسها، معتبرة أن الاستمرار في الوسط الفني رغم قلة الفرص أحيانًا أو صعوبة الظروف هو أكبر رد على أي محاولات للتقليل من شأنها.

وأضافت أن الإنسان إذا كان مؤمنًا برسالته فلن تهزه العواصف، مهما اشتدت.

رغبتها في السلام النفسي

وفيما يخص من أساءوا إليها، أكدت أنها لا تحمل كراهية في قلبها، لكنها في الوقت نفسه لا تنسى ما تعرضت له، موضحة أن تسامحها نابع من رغبتها في السلام النفسي، وليس تبريرًا لما حدث، مشيرة إلى أن العدالة الإلهية كفيلة بإنصاف المظلوم.

السلاح الأهم في مواجهة أي حرب

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تجربتها رسالة لكل فنان يواجه صعوبات، مفادها أن الفن الحقيقي لا يسقط أمام العقبات، وأن الصمود والإيمان هما السلاح الأهم في مواجهة أي “حرب” داخل الوسط الفني.