مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
توك شو

سمية درويش تكشف أسرار مواجهتها للحروب الفنية: وجودي رسالة

الفنانة سمية درويش
الفنانة سمية درويش
محمد البدوي

تحدثت الفنانة سمية درويش بصراحة عن التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أن محاولات إقصائها أو إحباطها لم تنجح في التأثير على استمرارها، بل زادتها تمسكًا بمكانها وثقة في قدرها.

الحروب النفسية

وأكدت خلال ظهورها في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن ما تعرضت له من ضغوط لم يتجاوز حدود “الحروب النفسية”، مشددة على أن بقاءها في الساحة الفنية حتى اليوم دليل على إيمانها بأن لكل إنسان نصيبًا وقدرًا لا يستطيع أحد انتزاعه.

صعوبة الظروف

وأوضحت أنها تعتمد في قوتها على الثقة بالله وبنفسها، معتبرة أن الاستمرار في الوسط الفني رغم قلة الفرص أحيانًا أو صعوبة الظروف هو أكبر رد على أي محاولات للتقليل من شأنها. 

وأضافت أن الإنسان إذا كان مؤمنًا برسالته فلن تهزه العواصف، مهما اشتدت.

رغبتها في السلام النفسي

وفيما يخص من أساءوا إليها، أكدت أنها لا تحمل كراهية في قلبها، لكنها في الوقت نفسه لا تنسى ما تعرضت له، موضحة أن تسامحها نابع من رغبتها في السلام النفسي، وليس تبريرًا لما حدث، مشيرة إلى أن العدالة الإلهية كفيلة بإنصاف المظلوم.

السلاح الأهم في مواجهة أي حرب

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تجربتها رسالة لكل فنان يواجه صعوبات، مفادها أن الفن الحقيقي لا يسقط أمام العقبات، وأن الصمود والإيمان هما السلاح الأهم في مواجهة أي “حرب” داخل الوسط الفني.

الحروب النفسية سمية درويش الفنانة سمية درويش الأعمال الفنية

