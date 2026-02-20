جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول البط… ماذا قال؟

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول فوائد وأضرار تناول لحم البط.

كتب جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:"لحم البط يتميز بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، ولكن مثل العديد من الأطعمة، له فوائد وأضرار يجب أن تكون على دراية بها. إليك تفصيل شامل لهذا الموضوع."



فوائد تناول لحم البط



يعتبر لحم البط من اللحوم البيضاء الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وخاصة إذا تم تناوله منزوع الجلد .

· غني بالبروتين عالي الجودة: يوفر لك البروتين الضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة. 100 جرام من لحم البط تغطي حوالي 23% من احتياجك اليومي من البروتين، وهو بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية .

· مصدر ممتاز للفيتامينات وخاصة فيتامين ب12: يحتوي على مجموعة رائعة من فيتامينات ب، وأهمها فيتامين ب12 الذي يلعب دوراً حيوياً في:

· صحة الجهاز العصبي .

· تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا .

· حماية خلايا الدماغ من التلف وتعزيز الوظائف الإدراكية .

كنز من المعادن الهامة:

· الحديد: يوفر كمية من الحديد تضاهي الموجودة في اللحوم الحمراء، وأعلى بكثير من الدجاج، مما يجعله ممتازاً لمحاربة فقر الدم (الأنيميا) .

السيلينيوم: هو أحد مضادات الأكسدة القوية. 85 جراما فقط من لحم البط تقدم لك أكثر من 50% من حاجتك اليومية من السيلينيوم. هذا العنصر أساسي لتعزيز المناعة، حماية الخلايا من التلف، ودعم صحة الغدة الدرقية والشعر .

غني بالأحماض الدهنية الصحية: معظم دهون البط هي من النوع الصحي غير المشبع.

يحتوي على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تدعم صحة القلب والدماغ وتقلل الالتهابات إذا تم تناوله باعتدال .

يدعم صحة العظام: تشير الدراسات إلى أن البروتين الحيواني الموجود في البط، خاصة عند تناوله مع كمية كافية من الكالسيوم، قد يساعد في تحسين كثافة العظام وقوتها .

القيمة الغذائية في 100 جرام من لحم البط المطبوخ بدون جلد :

العنصر الغذائي الكمية

السعرات الحرارية 200 سعرة حرارية

البروتين 23.38 جراما

الدهون الكلية 11.15 جراما

الحديد 2.69 مليجرام

السيلينيوم 22.3 ميكروجراما

فيتامين ب12 0.4 ميكروجرام



أضرار ومحاذير تناول لحم البط



على الرغم من فوائده، يجب تناوله بحكمة وتجنب الإفراط فيه، خاصة بالنسبة لبعض الفئات .

· ارتفاع محتواه من الدهون الكلية والسعرات الحرارية: محتواه العالي من الدهون يجعله غنياً بالسعرات. الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد بدوره من خطر مقاومة الإنسولين وأمراض أخرى .

-يحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول: على الرغم من أن معظم دهونه صحية، إلا أن جزءاً منها (حوالي الثلث) هو دهون مشبعة، خاصة في الجلد.

هذه الدهون قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار إذا تم تناولها بكثرة، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب .

· نصيحة: يمكنك تقليل الدهون المشبعة بشكل كبير عن طريق إزالة الجلد .



غير مناسب لبعض الفئات الصحية



· مرضى النقرس وأصحاب حمض اليوريك المرتفع: لغناه بالبروتين، قد يزيد من حدة المرض.

· المصابين بمشاكل في الجهاز الهضمي: قد يسبب صعوبة في الهضم أو آلاماً في البطن لمن يعانون من التهاب الأمعاء المزمن أو عسر الهضم.

· مرضى الحساسية: يجب على من يعانون من حساسية تجاه البروتين الحيواني توخي الحذر.

· خطر التلوث البكتيري: كما هو الحال مع جميع اللحوم، يجب طهي لحم البط بشكل جيد جداً للتخلص من أي بكتيريا أو جراثيم قد تكون ضارة. تأكد من اختفاء اللون الوردي من اللحم .



الخلاصة: بط أم دجاج؟



اختر البط إذا:

كنت تبحث عن نكهة قوية وغنية، وتعاني من نقص الحديد أو الأنيميا، وترغب في الحصول على مصدر ممتاز للسيلينيوم وفيتامين ب12، ولا يوجد مانع لديك من السعرات الحرارية الإضافية .



اختر الدجاج إذا:

كنت تتبع نظاماً غذائياً منخفض السعرات والدهون، أو تعاني من مشاكل في الكوليسترول أو أمراض القلب، وهدفك الأساسي هو الحصول على بروتين قليل الدهون .

الاعتدال هو المفتاح. تناول لحم البط كجزء من نظام غذائي متنوع ومتوازن، مع إزالة الجلد للاستفادة من فوائده وتقليل أضراره المحتملة.