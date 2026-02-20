قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

سفرة رمضان.. طريقة عمل كشك بالدجاج

هاجر هانئ

كشك بالدجاج من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على سفرة رمضان.


قدم الشيف محمد إبراهيم على قناة بانوراما فود طريقة عمل كشك بالدجاج خطوة بخطوة بمذاق شهي..

مقادير كشك بالدجاج

نصف كيلو دجاج مكعبات
نصف كوب أرز مصري
بصلة مفرومة
لتر شوربة دجاج
كوب حليب
كوب كريمة طهي
نصف كوب زبادي
نصف كوب دقيق
2ملعقة كبيرة سمنة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير  كشك بالدجاج 

في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع الدقيق ونقلب حتى يحصل الدقيق على لون ذهبي ثم في حلة أخرى على النار نضع الشوربة حتى تغلي ثم نضيف عليها الحليب ونقلب ثم نضيف الأرز "مغسول جيداً جداً ومنقوع ويمكن سلقه نصف سلق" ونقلب ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نضع صدور الدجاج "مسلوقة جيداً" ونقلب ثم نضيف الزبادي مخلوط مع كريمة الطهي ونقلب قليلاً ثم نضع خليط الدقيق والسمنة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام قليلاً ثم نضع الكشك في أطباق التقديم ونضع على الوجه البصل المحمر ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل البصل المحمر)
في طاسة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصلة حتى تتحمر تماماً

