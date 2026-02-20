سفرة رمضان.. طريقة عمل كشك بالدجاج

كشك بالدجاج من الأطباق اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على سفرة رمضان.



قدم الشيف محمد إبراهيم على قناة بانوراما فود طريقة عمل كشك بالدجاج خطوة بخطوة بمذاق شهي..

مقادير كشك بالدجاج

نصف كيلو دجاج مكعبات

نصف كوب أرز مصري

بصلة مفرومة

لتر شوربة دجاج

كوب حليب

كوب كريمة طهي

نصف كوب زبادي

نصف كوب دقيق

2ملعقة كبيرة سمنة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كشك بالدجاج

في حلة على النار نضع السمنة ثم نضع الدقيق ونقلب حتى يحصل الدقيق على لون ذهبي ثم في حلة أخرى على النار نضع الشوربة حتى تغلي ثم نضيف عليها الحليب ونقلب ثم نضيف الأرز "مغسول جيداً جداً ومنقوع ويمكن سلقه نصف سلق" ونقلب ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نضع صدور الدجاج "مسلوقة جيداً" ونقلب ثم نضيف الزبادي مخلوط مع كريمة الطهي ونقلب قليلاً ثم نضع خليط الدقيق والسمنة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام قليلاً ثم نضع الكشك في أطباق التقديم ونضع على الوجه البصل المحمر ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل البصل المحمر)

في طاسة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع البصلة حتى تتحمر تماماً