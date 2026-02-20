المعصوب .. أكلة سعودية سريعة تناسب إفطار رمضان

في ظل انشغال كثير من الأسر بتحضيرات الإفطار، يبحث البعض عن أطباق سريعة التحضير دون التخلي عن الطابع التراثي.

يعد “المعصوب” من أشهر الأكلات الشعبية في جنوب وغرب السعودية، ويمتاز بسهولة إعداده وقيمته الغذائية العالية.

طبق حلو بطابع شعبي

يتكون المعصوب من خبز بر مفتت يُخلط مع الموز المهروس والعسل، ويُضاف إليه أحيانًا القشطة أو الكريمة، ثم يزين برشة من السمسم أو المكسرات.

ولا يحتاج تحضيره إلى وقت طويل، إذ يمكن تجهيزه في دقائق معدودة.



مصدر سريع للطاقة

يجمع المعصوب بين الكربوهيدرات الطبيعية في الخبز، وسكريات الفاكهة في الموز، ما يمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة بعد ساعات الصيام، لذلك يُفضل تناوله بكميات معتدلة ضمن وجبة متوازنة.



حضور دائم على المائدة

ورغم بساطة مكوناته، يحظى المعصوب بمكانة خاصة في رمضان، سواء في المنازل أو في المطاعم الشعبية، إذ يُقدم كطبق خفيف وسريع يناسب من يفضلون وجبة غير دسمة عند الإفطار.

ويبقى المعصوب مثالًا على الأكلات التراثية التي تجمع بين البساطة والطعم المميز، لتلبي احتياجات الصائمين الباحثين عن خيار سريع ومشبع في آن واحد.