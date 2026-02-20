قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
المعصوب .. أكلة سعودية سريعة تناسب إفطار رمضان

ريهام قدري

في ظل انشغال كثير من الأسر بتحضيرات الإفطار، يبحث البعض عن أطباق سريعة التحضير دون التخلي عن الطابع التراثي. 

يعد “المعصوب” من أشهر الأكلات الشعبية في جنوب وغرب السعودية، ويمتاز بسهولة إعداده وقيمته الغذائية العالية.
طبق حلو بطابع شعبي
يتكون المعصوب من خبز بر مفتت يُخلط مع الموز المهروس والعسل، ويُضاف إليه أحيانًا القشطة أو الكريمة، ثم يزين برشة من السمسم أو المكسرات. 

ولا يحتاج تحضيره إلى وقت طويل، إذ يمكن تجهيزه في دقائق معدودة.


مصدر سريع للطاقة
يجمع المعصوب بين الكربوهيدرات الطبيعية في الخبز، وسكريات الفاكهة في الموز، ما يمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة بعد ساعات الصيام، لذلك يُفضل تناوله بكميات معتدلة ضمن وجبة متوازنة.


حضور دائم على المائدة
ورغم بساطة مكوناته، يحظى المعصوب بمكانة خاصة في رمضان، سواء في المنازل أو في المطاعم الشعبية، إذ يُقدم كطبق خفيف وسريع يناسب من يفضلون وجبة غير دسمة عند الإفطار.

ويبقى المعصوب مثالًا على الأكلات التراثية التي تجمع بين البساطة والطعم المميز، لتلبي احتياجات الصائمين الباحثين عن خيار سريع ومشبع في آن واحد. 

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

"نحو مياه نظيفة وكافية" ببني سويف

بني سويف.. دراسة ميدانية في الشناوية لتقييم خدمات الري

مزارعو غياضة الشرقية ببني سويف

مزارعو غياضة الشرقية ببني سويف يرفعون شعار مياه الري حق وقانون

جانب من الحدث

مشروعات منزلية مستدامة لفتيات الوادي الجديد

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

