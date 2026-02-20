صواريخ رمضان تشعل مشاجرة وتسقط ٥ مصابين في الصف

تحولت أجواء اللعب إلى حالة من الفوضى، بعدما تحول لهو عدد من الأطفال بالألعاب النارية والصواريخ إلى مشاجرة عنيفة بين طرفين بدائرة قسم الصف، أسفرت عن سقوط 5 مصابين.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالفحص، تبين أن سبب الواقعة خلاف نشب بين الطرفين بسبب قيام أطفال بإطلاق ألعاب نارية، ما أثار استياء الطرف الآخر، وتطور الأمر سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.