فن وثقافة

وأنت زعلان ليه.. أيتن عامر تحرج متابعًا بتعليق ساخر على إكس

ايتن عامر
ايتن عامر
يارا أمين

أثارت الفنانة آيتن عامر تفاعلًا واسعًا على منصة إكس بعد ردّها على تعليق لأحد المتابعين تناول حياتها الشخصية.

وكان أحد المتابعين قد كتب: «أنا بقى مش مسامح الراجل اللي يستاهلك ومتردد.. أيتن إنتي إزاي من غير راجل إلى الآن».

لترد عليه آيتن عامر بأسلوب ساخر قائلة: «وإنت زعلان ليه يا أستاذ علي؟»

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وعلى الصعيد الفني، تستعد أيتن عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

