مسلسل درش الحلقة 7 .. سهر الصايغ تغضب بسبب مصطفى شعبان

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة السابعة تطورًا دراميًا لافتًا، حيث دخلت حسنة (سهر الصايغ) في نوبة بكاء وانهيار شديد بسبب تصرفات زوجها درش (مصطفى شعبان)، الذي أصبح غير مستقر عاطفيًا معها ويتلاعب بمشاعرها، ما جعلها تشعر بعدم الأمان معه. وفي محاولة لتهدئتها، قام والدها (رياض الخولي) بتقديم الدعم العاطفي لها، مؤكدًا أنها ستظل تحت حمايته ولن يتركها مهما كانت الظروف.

الحلقة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بالقدرة التمثيلية لمصطفى شعبان في تقديم شخصيات معقدة ومتنوعة في كل موسم، كما أشادوا بالحوار القوي والحبكة الدرامية المتقنة التي تميزت بها الحلقة.

واحتفل المشاهدون أيضًا بالأداء المتميز لبقية أعضاء فريق العمل، مؤكدين أن المسلسل يعكس قدرة الكتاب والمخرج على تقديم محتوى متجدد وشيق يواكب تطلعات الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساءا، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساءا، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط».

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.