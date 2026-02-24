قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
فن وثقافة

مسلسل درش الحلقة 7 .. سهر الصايغ تغضب بسبب مصطفى شعبان

مسلسل درش
مسلسل درش

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وشهدت الحلقة السابعة تطورًا دراميًا لافتًا، حيث دخلت حسنة (سهر الصايغ) في نوبة بكاء وانهيار شديد بسبب تصرفات زوجها درش (مصطفى شعبان)، الذي أصبح غير مستقر عاطفيًا معها ويتلاعب بمشاعرها، ما جعلها تشعر بعدم الأمان معه. وفي محاولة لتهدئتها، قام والدها (رياض الخولي) بتقديم الدعم العاطفي لها، مؤكدًا أنها ستظل تحت حمايته ولن يتركها مهما كانت الظروف.

الحلقة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بالقدرة التمثيلية لمصطفى شعبان في تقديم شخصيات معقدة ومتنوعة في كل موسم، كما أشادوا بالحوار القوي والحبكة الدرامية المتقنة التي تميزت بها الحلقة.

 واحتفل المشاهدون أيضًا بالأداء المتميز لبقية أعضاء فريق العمل، مؤكدين أن المسلسل يعكس قدرة الكتاب والمخرج على تقديم محتوى متجدد وشيق يواكب تطلعات الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساءا، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساءا، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا. 

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط». 

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين. 

