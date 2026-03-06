في أسوان: رفع 2890 طنًا من القمامة والمخلفات على مدار 14 يومًا.. صور

إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

فقد أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة تم مواصلة تنفيذ الخطة الممنهجة للمنظومة الجديدة ، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ، والتفريغ للحاويات والصناديق من القمامة وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس .

جهود متنوعة

وأشار أحمد حلفاوى بأنه بداية من شهر رمضان ، وعلى مدار 14 يوم تم رفع 2890 طن من القمامة والمخلفات ، منها رفع 2160 طن للقمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة ، إلى جانب رفع 600 طن تراكمات ومخلفات بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى رفع 80 طن بنطاق حى جنوب ، وكذا رفع أتربة من الشوارع والميادين بحوالى 50 طن ، مع القيام بدعم نقاط تجميع القمامة بحاويات وصناديق بإجمالى ٩ حاويات و١٠ صناديق بجميع مناطق المدينة ، وجارى إستكمال التوزيع بباقى المناطق السكنية .



ويتم التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها ، والتى وصلت إلى ٢٧ شكوى ، ونناشد المواطنين بالتعامل السليم مع المخلفات وإلقاء القمامة فى الصناديق والحاويات المخصصة لها للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى ، وعدم القيام بحرقها لما تسببه من تلوث بيئى ، وفى حالة الشكاوى يتم الإبلاغ عنها لسرعة إتخاذ اللازم تجاهها .