رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في أسوان: رفع 2890 طنًا من القمامة والمخلفات على مدار 14 يومًا.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق والأحياء السكنية وداخل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع والميادين ، وذلك فى تفاعل مباشر لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس يشهده المواطن الأسوانى بشكل مستمر .

فقد أوضح المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة تم مواصلة تنفيذ الخطة الممنهجة للمنظومة الجديدة ، والتى تستهدف تنفيذ أعمال الكنس وجرد الأتربة ، والتفريغ للحاويات والصناديق من القمامة وذلك بواسطة اللوادر وسيارات رفع الحاويات والمكبس .

جهود متنوعة

وأشار أحمد حلفاوى بأنه بداية من شهر رمضان ، وعلى مدار 14 يوم تم رفع 2890 طن من القمامة والمخلفات ، منها رفع 2160 طن للقمامة والمخلفات من المحطة الوسيطة ، إلى جانب رفع 600 طن تراكمات ومخلفات بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى رفع 80 طن بنطاق حى جنوب ، وكذا رفع أتربة من الشوارع والميادين بحوالى 50 طن ، مع القيام بدعم نقاط تجميع القمامة بحاويات وصناديق بإجمالى ٩ حاويات و١٠ صناديق بجميع مناطق المدينة ، وجارى إستكمال التوزيع بباقى المناطق السكنية .

ويتم التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها ، والتى وصلت إلى ٢٧ شكوى ، ونناشد المواطنين بالتعامل السليم مع المخلفات وإلقاء القمامة فى الصناديق والحاويات المخصصة لها للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى ، وعدم القيام بحرقها لما تسببه من تلوث بيئى ، وفى حالة الشكاوى يتم الإبلاغ عنها لسرعة إتخاذ اللازم تجاهها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب الآن في مصر

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

حسين الشحات لـ أفشة: كل سنة وانت طيب يا أخويا

الأزمة إنتهت.. نجم الأهلي يشارك في مباريات برشلونة رسميا

10 نجوم سوبر.. لعنة الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

