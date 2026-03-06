قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
محافظات

تحديد ألوان لخطوط السرفيس للتسهيل على المواطنين في أٍسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين لإدارة المواقف بالبدء فى تحديد ألوان مختلفة لكل خط سير من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم.

ويأتى ذلك فى إطار تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوطها المحددة من خلال إداراتى المرور والمواقف  ، مع إتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أى سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، تشمل توقيع الغرامات المالية ، وسحب الرخصة ، ووقف المركبة لمدد متتالية بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل والحد من أى تجاوزات تؤثر على مصالح المواطنين .

جهود متنوعة

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، كثفت لجنة السيرفيس حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار الأيام الماضية ، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 31 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير ، وتم سحب الرخص الخاصة بها وتوقيع الغرامات الفورية عليها.

وأضافت أنه تم كذلك ضبط 3 مركبات توك توك لسيرها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، مؤكدة أن حملات اللجنة تتم بشكل مفاجئ داخل جميع المدن والمراكز والمناطق السكنية على مدار اليوم ، لضمان عدم وجود أى سيارات مخالفة ، وإنتظام حركة التشغيل بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم ، خاصة خلال أوقات الذروة  .

