تحديد ألوان لخطوط السرفيس للتسهيل على المواطنين في أٍسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين لإدارة المواقف بالبدء فى تحديد ألوان مختلفة لكل خط سير من أجل إلزام سائقى السيرفيس بالخطوط والمسارات المحددة لهم ، وبالتالى التسهيل على المواطنين من الركاب للتعرف على سيارات الميكروباص الخاصة بأماكن إقامتهم.

ويأتى ذلك فى إطار تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وخاصة لحركة سير سيارات السيرفيس على جميع خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن .

ووجه محافظ أسوان بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات وإلزامها بخطوطها المحددة من خلال إداراتى المرور والمواقف ، مع إتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أى سيارة يتم ضبطها مخالفة لخط السير ، تشمل توقيع الغرامات المالية ، وسحب الرخصة ، ووقف المركبة لمدد متتالية بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل والحد من أى تجاوزات تؤثر على مصالح المواطنين .

جهود متنوعة

ومن جانبها، أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، كثفت لجنة السيرفيس حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار الأيام الماضية ، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 31 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير ، وتم سحب الرخص الخاصة بها وتوقيع الغرامات الفورية عليها.

وأضافت أنه تم كذلك ضبط 3 مركبات توك توك لسيرها بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، مؤكدة أن حملات اللجنة تتم بشكل مفاجئ داخل جميع المدن والمراكز والمناطق السكنية على مدار اليوم ، لضمان عدم وجود أى سيارات مخالفة ، وإنتظام حركة التشغيل بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم ، خاصة خلال أوقات الذروة .