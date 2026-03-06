ناقد فني: صحاب الأرض يتصدر ودراما الـ15 حلقة الحصان الرابح

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن من أهم المسلسلات الرمضانية لعام 2026 مسلسل «صحاب الأرض»، مشيرًا إلى أنه المسلسل رقم واحد من حيث الأهمية وعدد المشاهدات، وأنه يقدم معلومات مميزة.

وأوضح الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن القصة خلال المسلسل تُعرض بشكل جيد، وأن الجميع يتحدث عن المسلسل بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن المخرج رؤوف الأفقي يقدم سيرة ذاتية لمحمود عزت، وما كان يحدث في الدولة بعد عام 2011، وما كانت تقوم به جماعة الإخوان، مؤكدًا أن المسلسل نجح ويقدم عملًا مختلفًا عن باقي الأعمال.

ولفت إلى أن مسلسل «الست موناليزا» يقدم أشياء مميزة، وأن المسلسل حقق نجاحًا، وأن الجمهور متعاطف مع بطلة المسلسل الفنانة مي عمر، وأن القصة التي قُدمت كانت مميزة.

وكشف أن المسلسلات المكونة من 15 حلقة تُعد الحصان الرابح في جميع الأعمال، وأن انتشار الـ15 حلقة جعل المشاهد يستمتع بالأحداث السريعة للعمل، متوقعًا أن نجد في الفترة المقبلة أن معظم الأعمال ستكون من 15 حلقة.