فخور بيكي.. أحمد الجنايني يهنيء زوجته منة شلبي وفريق عمل صحاب الأرض

إشاد المنتج أحمد الجنايني بزوجته الفنانة منة شلبي، وفريق عمل مسلسل صحاب الأرض، وذلك عبر صفحته علي موقع إنستجرام.

وقال المنتج أحمد الجنايني : مبروك من قلبي.. أنا حقيقي فخور بيكي، ومش مجرد مسلسل ده عمل بيحكي قضية مهمة بصدق وشجاعة، عمل هيعيش سنين كتير. مبروك النجاح على الأداء الصادق والقوي، وعلى اختيارك دايمًا للأعمال اللي ليها معنى وتأثير ربنا يجازيكي على قد مجهودك وتعبك، وشكرًا على احترامك وإخلاصك في شغلك.

إضاف المنتج أحمد الجنايني : دكتور بيتر إيه الحلاوة والجمال ده. قدرت توصل الإحساس لدرجة إني حسيت إني عايش معاناتهم وصمودهم، وعمر ما كان الإحساس ده هيوصل من غير مخرج وممثلين موهوبين جدًا ومؤمنين بالقضية اللي بيقدموها، وصورة وديكور وملابس خلّونا نحس إننا عايشين معاهم، وموسيقى أكثر من رائعة. وكل ده ما كانش هيحصل من غير إنتاج قوي جدًا واقف ورا مشروع مهم زي ده كل الشكر والتقدير لكل صُنّاع هذا العمل على تقديم قصة تستحق أن تُروى.