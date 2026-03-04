قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري فواز يواصل تألقه في بودكاست «إيه بقى؟!» بحلقة جديدة عن الإنشاد الديني
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
فن وثقافة

فخور بيكي.. أحمد الجنايني يهنيء زوجته منة شلبي وفريق عمل صحاب الأرض

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
أحمد البهى

إشاد المنتج أحمد الجنايني بزوجته الفنانة منة شلبي، وفريق عمل مسلسل صحاب الأرض، وذلك عبر صفحته علي موقع إنستجرام. 

 وقال المنتج أحمد الجنايني : مبروك من قلبي.. أنا حقيقي فخور بيكي، ومش مجرد مسلسل ده عمل بيحكي قضية مهمة بصدق وشجاعة، عمل هيعيش سنين كتير. مبروك النجاح على الأداء الصادق والقوي، وعلى اختيارك دايمًا للأعمال اللي ليها معنى وتأثير ربنا يجازيكي على قد مجهودك وتعبك، وشكرًا على احترامك وإخلاصك في شغلك.

إضاف المنتج أحمد الجنايني : دكتور بيتر إيه الحلاوة والجمال ده. قدرت توصل الإحساس لدرجة إني حسيت إني عايش معاناتهم وصمودهم، وعمر ما كان الإحساس ده هيوصل من غير مخرج وممثلين موهوبين جدًا ومؤمنين بالقضية اللي بيقدموها، وصورة وديكور وملابس خلّونا نحس إننا عايشين معاهم، وموسيقى أكثر من رائعة. وكل ده ما كانش هيحصل من غير إنتاج قوي جدًا واقف ورا مشروع مهم زي ده كل الشكر والتقدير لكل صُنّاع هذا العمل على تقديم قصة تستحق أن تُروى.

منة شلبي مسلسل صحاب الأرض

