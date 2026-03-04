مسلسل الكينج الحلقة 15.. حمل ميرنا جميل وزواج سامي مغاوري وانتصار بشروط

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث بين حمزة الدباح وهدية وتطورات فى حياة حمزة العملية ونجاح عمليات تهريب السلاح.

وبدأت الحلقة بمصالحة حمزة (محمد عادل إمام) لزوجته هدية (ميرنا جميل) وان سبب زواجه عليها هو المصلحة وان الوضع لن يستمر وقت طويل ، وتخبره بأنها حامل .

وتعلم هدية ان حمزة سيفتتح مصنع حديد قريبا وتخبر شقيقته زمزم (حنان مطاوع) وتتأكد من المعلومة .

ويتزوج ابو هدية (سامي مغاوري) من عايدة (انتصار) ويشرط عليه ابنها ياقوت (مصطفي خاطر) انه لابد ان يخبره بجميع التفاصيل الخاصة بحمزة ووالدته حتى ينجح فى اخذ الدولارات من والدته عايدة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية